Mazowiecki konserwator zabytków zatrudniony w spółce Pałac Saski. "To rażący konflikt interesów"

Co dalej z odbudową Pałacu Saskiego? Minister Sienkiewicz zabrał głos Grób Nieznanego Żołnierza, który łączy wszystkich Polaków. To jest Ołtarz Ojczyzny, ostatnia wielka powojenna rana Warszawy. Blizna, którą trzeba zaleczyć – powiedział w poniedziałek minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, odnosząc się do planów związanych z odbudową Pałacu Saskiego.