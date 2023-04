Mąż marszałek Witek blokuje miejsce na OIOM-ie? KRRiT wszczęła postępowanie ws. publikacji Radia ZET

Krajowa rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie "z urzędu" w związku z publikacją Radia ZET, zawierającą m.in. informacje na temat zdrowia marszałek Elżbiety Witek. Do Prokuratury Rejonowej w Legnicy wpłynęło bowiem zawiadomienie o możliwości wykorzystywania zależności służbowej i osobowej.

"Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w związku z publikacją 6 kwietnia 2023 r. na stronie Radia ZET informacji o pacjentce z Legnicy, zmarłej rzekomo z powodu „zablokowania” przez męża Marszałka Sejmu Elżbiety Witek szpitalnego oddziału OIOM" - podano w oświadczeniu przesłanym PAP.

Jak wyjaśniono, "postępowanie ma na celu sprawdzenie, czy publikacja nie narusza art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji", który stanowi. że:

Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawołujących do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.