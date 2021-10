Mauritius ponownie otwiera się na turystów

fot. Myroslava Bozhko / / Shutterstock

Po długim okresie spowodowanego pandemią zamknięcia, wyspiarski kraj położony w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego próbuje odbudować kluczowy dla gospodarki Mauritiusu sektor turystyki.

W piątek władze kraju ogłosiły, że rezygnują z wszelkich restrykcji utrudniających rozwój sektora, który przed pierwszą falą pandemii w marcu 2020 roku odpowiadał za 24 proc. PKB Mauritiusa.

"Otwarcie jest konieczne, ponieważ przeżycie 100 tys. rodzin zależy od turystyki" - powiedział w uzasadnieniu decyzji Steven Obeegadoo, wicepremier i minister ds. turystyki Mauritiusa.

Dodał, że "68 proc. populacji kraju jest w pełni zaszczepiona, przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało natomiast 89 proc. społeczeństwa". Jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Zdaniem wicepremiera Mauritius jest "dobrze przygotowany" na powrót turystów.

"Od 1 października 2021 r. osoby w pełni zaszczepione będą mogły poruszać się swobodnie po wyspie. Warunkiem wjazdu będzie negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin przed podróżą" - czytamy w komunikacie polskiego MSZ.Według danych ministerstwa finansów i rozwoju ekonomicznego Mauritiusa, w 2019 roku do kraju przybyło ponad 11 tys. turystów z Polski. W przypadku podróży na Malediwy czy Seszele, inne popularne kierunki turystyczne Oceanu Indyjskiego, również należy posiadać negatywny wynik testu PCR, który wykonano w ciągu 72 godzin przed przylotem. Dodatkowo wymagane jest wypełnienie formularza online dostępnego na stronach rządowych obu wyspiarskich państw. Podróżni pragnący odwiedzić Seszele zobowiązani są także do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego ewentualne koszty związane z Covid-19, takie jak koszty kwarantanny, izolacji czy leczenia. (PAP)jbw/ tebe/