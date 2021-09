Maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów

Ubezpieczenie od hejtu w necie? Coraz więcej rodziców wykupuje polisę

Co roku w szkołach dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków z udziałem dzieci. Przed skutkami wypadków, do których dojdzie w szkole i poza nią, mogą chronić ubezpieczenia szkolne, na które decyduje się 85 proc. rodziców - wynika z badania.