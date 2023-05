Matura z... WF-u? "Minister Czarnek,po spełnieniu pewnych warunków, jest na tak"

EDUKACJA Rozpoczyna się matura 2023. Oto najpopularniejsze przedmioty wybierane przez uczniów Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.