Mateusz Morawiecki zabiera głos ws. protestów i zaprasza do rozmów... opozycję

To kierowca Banasia potrącił protestujących w stolicy. NIK zabiera głos

W poniedziałek doszło do dwóch ataków na samochód należący do NIK, protestujący zachowywali się agresywnie wobec kierowcy, w aucie nie było prezesa Mariana Banasia - napisała w piątek na Facebooku Najwyższa Izba Kontroli, odnosząc się do doniesień "Gazety Wyborczej", że kierowca NIK próbował staranować protestujących.