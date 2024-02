Masz stary telefon? Pożegnaj się z apką mBanku

mBank wydał komunikat, w którym informuje o planowanych zmianach w dostępie do aplikacji mobilnej. Wynika z niego, że wkrótce program przestanie działać na starszych telefonach z systemami iOS w wersji niższej niż 16 i Android niższej niż 8.

fot. Milosz Kubiak / / Shutterstock

mBank argumentuje, że chodzi o kwestie bezpieczeństwa użytkowników. Zmiany obejmą zarówno użytkowników iPhone’ów, jak i telefonów działających na systemie Android. Wkrótce bank przestanie wydawać aktualizacje dla iOS w wersjach starszych niż 16. Dokładną datę przekaże w odrębnej komunikacji. Zmiany obejmą też „androidowców”. Na przełomie kwietnia i maja bank wyłączy działanie aplikacji na systemach w wersji niższej niż 8.

Bank zaleca zaktualizowanie systemów do najnowszych wersji. W przypadku starszych telefonów może to być jednak problematyczne, bo producenci nie wypuszczają już aktualizacji. Obecnie najnowsza wersja systemu operacyjnego na iOS ma numer 17, z kolei w przypadku Androida jest to 13. Wersja 8, czyli Oreo pojawiła się na rynku w 2017 roku, więc działa z reguły na dość starych modelach smartfonów.

Klienci mBanku, którzy korzystają ze starszych telefonów muszą więc pomyśleć o zmianie urządzenia. W innym wypadku za kilka miesięcy mogą stracić dostęp do aplikacji mobilnej.