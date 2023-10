Masz profil zaufany? Niedługo możesz stracić dostęp do niego i wielu funkcji

SONDA Wybory przez internet to oszczędność czasu i pieniędzy, ale mają też swoje wady. Jesteś za czy przeciw? Kolejki do urn wyborczych, a może brzydka pogoda? Zniechęcić do udziału w wyborach może wiele czynników. A gdyby tak można było zagłosować przez internet? Popieracie takie rozwiązanie? Zapraszamy do udziału w sondzie.