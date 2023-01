Masz ogrzewanie na gaz? Rząd rozważa dotacje na pompy ciepła

Nie wykluczamy dofinansowywania pomp ciepła dla użytkowników gazu sieciowego - mówiła minister klimatu Anna Moskwa w poniedziałek w RMF FM. Zaznaczyła, że przyspiesza program Czyste Powietrze, który ma pozwolić wyeliminować węgiel jako źródło ogrzewania w gospodarstwach domowych.

fot. Studio Harmony / / Shutterstock

Minister klimatu i środowiska w poniedziałek rozmawiała z radiem RMF FM m.in. na temat programów wsparcia wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne.

"Myśleliśmy bardzo wstępnie o dofinansowywaniu pomp ciepła tam, gdzie jest gaz sieciowy. Tego programu absolutnie nie odwołujemy, nie zawieszamy prac nad nim" - mówiła Anna Moskwa. Jak dodała, "chcemy się skoncentrować przede wszystkim na Czystym Powietrzu, żeby jak najwięcej środków tam skierować, zwiększyć wydatkowanie w tym programie". "Nie wykluczamy też dofinansowywania pomp ciepła dla użytkowników gazu" - zaznaczyła szefowa MKiŚ.

"Przyspieszamy program Czyste Powietrze, wierząc, że stopniowo i konsekwentnie wdrażany pozwoli w gospodarstwach domowych wyeliminować węgiel" - wyjaśniła Moskwa. "Wierzę, że program Czyste Powietrze i przekonanie do termomodernizacji, to, że jest (w nim) 500 tys. w ciągu trzech lat gospodarstw domowych, pozwala optymistycznie patrzeć (...), obserwować potrzeby na rynku i na tym sią koncentrować, byśmy mogli w gospodarstwach domowych odejść od węgla" - powiedziała minister Moskwa.

Z danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z grudnia 2022 r. wynika, że w całym kraju wpłynęło ponad 530 tys. wniosków na prawie 10 mld zł wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze. Kwoty podpisanych dotychczas umów przekroczyły już łącznie 8 mld zł.

Od wtorku w życie wchodzą zmiany w programie Czyste Powietrze, które zakładają m.in. wyższe niż dotąd progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych.

Jak wynika z informacji NFOŚiGW, przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną z 900 zł do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające tzw. głęboką, kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną, w poszczególnych częściach programu sięgają poziomu: 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji (wielkość dotacji uzależniona jest od dochodu wnioskodawcy).

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh za metr kwadratowy rocznie, lub o co najmniej 40 proc.

Celem programu Czyste Powietrze jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych na bardziej ekologiczne w celu ograniczenia zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do zakupu nowego pieca wsparcie można otrzymać na termomodernizację domów jednorodzinnych. Budżet programu to ponad 100 mld zł.(PAP)

autor: Anna Bytniewska

