Masz na karcie logo Visa? W Biedronce już możesz korzystać z tej usługi

KONT(R)ATAK Klient nie chce czerwonej karty od PKO BP. Co na to bank? Piszecie do nas ze sprawami różnej wagi. Tym razem odezwał się do nas jeden z czytelników, który ma dość ciekawy problem. Nie chce „czerwonej” karty od PKO Banku Polskiego. Chce w kolorze niebieskim, ale bank nie daje mu wyboru. Sprawdziłem dlaczego.