Masz konto w Google’u? Właśnie zostałeś trenerem sztucznej inteligencji

Polska zmaga się z dużym deficytem kobiet w branży IT. Sztuczna inteligencja może stać się przez to stronnicza Przez brak kobiet w IT sztuczna inteligencja może stać się stronnicza i przyjąć tylko męski punkt widzenia – to tylko jeden z argumentów za równością płci w tej branży. Wciąż sektor zdominowany przez panów jest pełen stereotypów - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".