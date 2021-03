Pekao chce zwolnić do 1.110 pracowników i zmienić warunki zatrudnienia nie więcej niż 1.250 pracownikom (opis)

Bank Pekao zamierza do końca czerwca przeprowadzić proces zwolnień grupowych, w ramach którego rozwiązanie umowy o pracę ma nastąpić z nie więcej niż 1.110 pracownikami banku, co stanowi ok. 8 proc. wszystkich zatrudnionych. Zmiana warunków zatrudnienia objąć ma nie więcej niż 1.250 pracowników banku, co stanowi ok. 9 proc. wszystkich zatrudnionych - poinformował Pekao w komunikacie.