Spółka zainwestowała w Mercatora i CD Projekt. Teraz chce wyjść z giełdy

Zarząd producenta suplementów diety kupował akcje Mercatora i CD Projektu w szczycie hossy. Teraz główni akcjonariusze chcą wycofać spółkę z giełdy.

Chodzi o notowaną od kwietnia 2016 r. na rynku głównym spółkę Master Pharm. To kontraktowy producent suplementów diety. Głównym obszarem działalności firmy jest produkcja suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych i preparatów spożywczych dla zewnętrznych podmiotów branży farmaceutycznej. Grupa zajmuje się również dystrybucją suplementów diety pod marką własną.

Rosnący z roku na rok rynek suplementów diety był motorem napędowym zysków firm działających w branży i zajmujących się zarówno produkcją, jak i dystrybucją tego rodzaju specyfików. Nie inaczej było w przypadku Master Pharmy, która z kwartału na kwartał poprawiała wyniki operacyjne i notowała milionowe zyski.

Ilość gotówki na kontach firmy pozwalała co jakiś czas na przeprowadzenie coraz częściej stosowanego buybacku, czyli skupu akcji własnych w celu ich umorzenia (najczęściej) lub zaoferowania kadrze kierowniczej w ramach programów motywacyjnych (rzadziej). Jest to też alternatywna do dywidendy forma podzielenia się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Tę ostatni raz firma wypłaciła w lipcu 2018 r., co z ówczesnym kursem dało stopę dywidendy na poziomie ok. 7 proc. W kolejnych latach zarząd postawił na skupy akcji i sukcesywnie zapraszał akcjonariuszy do zapisywania się na akcje.

Dobra sytuacja finansowa i rosnący biznes pozwolały zarządowi na działalność inwestycyjną, w której najwiekszą uwagę przykuły akcje covidowej gwiazdy nr 1 w 2020 r., czyli Mercatora oraz twórcy „Cyberpunka 2077” – CD Projektu. Inwestycja w dwie najpopularniejsze swego czasu spółki na GPW nie była mała. Jak podawał raport kwartalny opublikowany w kwietniu 2021 r., Master Pharma nabyła 37 tys. akcji CD Projektu, kupionych po średnio 383,96 zł i 26,2 tys. akcji Mercatora, nabytych po średnio 602,95 zł. W sumie na inwestycje przeznaczono prawie 30 mln zł.

Nietrafiona inwestycja

Dalsze losy kursu Mercatora i CD Projektu są dobrze znane wszystkim inwestorom. Obie spółki tylko traciły przez resztę minionego roku, a obecnie ich kursy w stosunku do średnich cen nabycia przez Master Pharmę są niżej o odpowiednio o 84 proc. i 50 proc. Nie da się ukryć, że nietrafione inwestycje (póki co) odbijają się na wynikach spółki prezentowanych w księgach finansowych. Ostatni raport za trzy kwartały ubiegłego roku pokazywał już stratę z wyceny posiadanych aktywów finansowych na poziomie ponad 10 mln zł. O ile cena akcji CD Projektu jest obecnie na podobnym poziomie co w dniu bilansowym wyceny aktywów, o tyle walory Mercatora potaniały o kolejne 35 proc., pogłębiając stratę o ok. 1,3 mln zł.

Sam zarząd w sprawozdaniu wskazał niekorzystne wyceny trwających inwestycji jako główny powód spadku zysku o ponad 60 proc. rok do roku, mimo że przychody ze sprzedaży dalej rosły o ok. 24 proc.

Zmiany w akcjonariacie

Przed końcem roku w raporcie z 28 grudnia Master Pharma poinformowała o żądaniu wysuniętym przez porozumienie głównych akcjonariuszy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym: 18,5 mln akcji zwykłych serii A oraz 3 mln akcji zwykłych serii B.

Spółka już ogłosiła zgromadzenia akcjonariuszy na 25 stycznia wraz z projektami uchwał, w tym m.in. wycofania wszystkich akcji z obrotu. Po ostatnim zwiększeniu zaangażowania do prawie 15 proc. przez Aleksandrę Nykiel-Nowak (nie będącej w porozumieniu wzywających do wycofania akcji) w wolnym obrocie pozostaje mniej niż 5 proc. akcji spółki. Ciekawa będzie decyzja znajdującego się w akcjonariacie Otwartego Funduszu Emerytalnego NN. Do przymusowego wykupu wiekszościowy akcjonariusze muszą posiadać co najmniej 95 proc. głosów w spółce. Czy w takim razie bedziemy świadkami kolejnych raportów ESPI o dalszych zakupach? Obecna cena rynkowa to 4,50 zł za akcję. W 2021 r. kurs Master Pharmy wzrósł o ponad 26 proc.

Zdarzają się zyskowne inwestycje

Trzeba zaznaczyć, że zarząd Master Pharmy aktywnie handluje na giełdzie nie tylko akcjami Mercatora i CD Projektu. Publikowane raporty pokazują, że firmowy kapitał jest wykorzystywany do inwestycji w różne aktywa i przynosi także zyski ujmowane w bilansie spółki. Póki co najwięcej udało się zarobić na wcześniejszych transakcjach akcjami Mercatora i banków: Pekao i PKO BP. Zarząd sprzedawał z zyskiem także papiery PGE, JSW I PKN Orlen.

