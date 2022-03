Masowe zajęcia luksusowych jachtów rosyjskich oligarchów

fot. princessyachts / /

Fińska Służba Celna przejęła 21 luksusowych łodzi zimowanych obecnie w hangarach na terenie kraju. Według celników mogą należeć do rosyjskich oligarchów lub ich firm objętych sankcjami UE. W porcie w Gibraltarze zatrzymano luksusowy jacht, który należy do rosyjskiego oligarchy Dmitrija Pumpianskiego - poinformował w poniedziałek rząd tego terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii.

O zakazie przemieszczania niektórych jachtów nałożonym przez służbę celną, poinformował w poniedziałek wieczorem dziennik "Helsingin Sanomat". Chodzi o łodzie przechowywane przez sezon zimowy w halach, czy hangarach m.in. nad Zatoką Fińską. Nie można ich obecnie przekazać do użytkowania. Doniesienia gazety potwierdziła Fińska Służba Celna (Tulli).

Według zarządzających hangarami – których cytuje "HS", "ciężko jest ustalić", czy łodzie należą do Rosjan, ponieważ zarejestrowane są w różnych miejscach na świecie, a w oficjalnych dokumentach niekoniecznie znajduje się nazwisko właściciela. Część łodzi jest zarejestrowana np. na wyspach Guernsey czy Jersey - terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii i znanych rajach podatkowych. Także załoga jachtów nie jest rosyjska.

Fińska izba komornicza ogłosiła, że do tej pory zamrożono tymczasowo lub na stałe aktywa podmiotów objętych sankcjami UE o wartości dziesiątków milionów euro. Suma ta znacząco wzrośnie, jeśli bieżące postępowania prowadzone w urzędzie celnym zakończą się zarekwirowaniem łodzi.

Na początku marca helsiński dziennik informował, że w jednej z hal w porcie Kotka przechowywany jest 32-metrowy jacht, który niegdyś użytkował Dmitrij Miedwiediew, były premier i prezydent Federacji Rosyjskiej. Nie ma dotychczas informacji, czy także ta łódź objęta została ostatnim zakazem wydanym przez celników.

Gibraltar zatrzymał luksusowy jacht należący do rosyjskiego oligarchy Pumpianskiego

W ramach sankcji nałożonych na Rosję po jej napaści na Ukrainę Wielka Brytania zamknęła wszystkie swoje porty dla wszystkich statków pływających pod banderą Rosji, należących, czarterowanych lub obsługiwanych przez Rosjan i dotyczy to także brytyjskich terytoriów zamorskich. Jednak władze portu w Gibraltarze po konsultacji z rządem tego terytorium zgodziły się, by pływający pod banderą Malty 72-metrowy jacht "Axioma" wszedł do portu, gdyż jest on przedmiotem innych roszczeń ze strony jednego z międzynarodowych banków, po czym po zacumowaniu jacht został zatrzymany. Ani tytułu tych roszczeń, ani nazwy banku nie ujawniono.

Pumpianski jest właściciela firmy TMK, będącej jednym z największych na świecie producentów rur stalowych. Po napaści Rosji na Ukrainę został on objęty sankcjami zarówno przez Wielką Brytanię, jak i Unię Europejską.

