Masłowska (RPP): Są przesłanki, żeby obniżyć stopy procentowe; zagłosowałaby za

Wnorowski (RPP): Zmierzamy w stronę pierwszej obniżki stóp procentowych Zmierzamy w stronę pierwszej obniżki stóp procentowych, ale jest za wcześnie, by przesądzać, czy nastąpi to we wrześniu, czy w październiku - wynika z wypowiedzi członka RPP Henryka Wnorowskiego w Radiu Maryja.