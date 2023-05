Masłowaska [RPP]: Spadkowy trend inflacji jest trwały, jednocyfrowa CPI nawet wczesną jesienią

Koniec 2023 roku lub nawet wczesną jesienią - wówczas zdaniem członkini RPP Gabrieli Masłowskiej inflacja może osiągnąć poziom jednocyfrowy. - Spadkowy trend inflacji może być już trwały - powiedziała ekonomistka w TVP Lublin.

"Mamy najniższy wskaźnik inflacji od maja ubiegłego roku (14,7 proc. w kwietniu - PAP). Inflacja spada już od grudnia systematycznie, więc wydaje się, że jest to tendencja trwała" - powiedziała Masłowska.

"Nie oznacza to, że ceny nie rosną - one rosną nadal, ale rosną wolniej. A wiec jest to pierwszy sygnał, że inflacja wygasa, że wygasają czynniki, które podtrzymują wzrost cen. Liczymy na to, że zejdziemy do poziomu inflacji jednocyfrowej pod koniec bieżącego roku, a może nawet już wczesną jesienią" - dodała.

Według wstępnych danych GUS w kwietniu wstępnie wyniosła 14,7 proc., wobec 16,1 proc. w marcu i 18,4 proc. w lutym.

