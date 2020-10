Maseczki i wysoka wilgotność "zatrzymują" koronawirusa. Symulacja japońskich naukowców

Maseczki ograniczają rozpylanie cząsteczek wirusa SARS-CoV-2, wynika z symulacji przeprowadzonych przez japońskich naukowców. Mniejsza transmisja Covid-19 występuje w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.

Zespół badawczy z japońskiego Państwowego Instytutu Riken i Uniwersytetu w Kobe pod przewodnictwem Makoto Tsubokura sprawdził, w jakim stopniu skuteczne są maseczki w hamowaniu przenoszenia się wirusa SARS-CoV-2 oraz czy podczas zwykłych codziennych czynności łatwo można zarazić się COVID-19.

Kobe’s RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research utilized a supercomputer to analyze how cough germs can spread inside an office, even with partitions.

