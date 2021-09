Marzysz o domku holenderskim nad morzem? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę

fot. Denys Teternyk / / Shutterstock

Wielu z nas docenia odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku, a kontakt z przyrodą stał się szczególnie pożądany w dobie pandemicznego zamknięcia w domach. Wielu zdecydowało się na zakup działki czy domku letniskowego w atrakcyjnych lokalizacjach. Jednym z takich rozwiązań może być domek holenderski. Warto zwrócić uwagę na problemy, jakie przy tej okazji mogą się pojawić.

Do kancelarii adwokackiej zwrócił się klient z następującym pytaniem:

"Mam domek holenderski postawiony nad morzem, Karwieńskie Błota II, i cały czas walczy z nami gmina z Pucka, twierdząc, że domek to samowolka budowlana, pomimo że stoi na kołach i nie jest trwale związany z ziemią. Domek holenderski służy jako rekreacja. Nie wiem, jak mam tę sprawę załatwić, aby ten domek mógł stać, a nie tak, jak grozi Puck, mamy go rozebrać. Proszę o pomoc w tej sprawie".

Co na to prawnik?

W celu udzielenie odpowiedzi na Pana pytanie należy sięgnąć w szczególności do przepisów ustawy prawo budowlane. Ustawa ta nie zawiera definicji „domku holenderskiego”. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem organów administracji domki takie są kwalifikowane jako „obiekty tymczasowe”, ponieważ nie są one trwale połączone z gruntem.

Jako obiekt tymczasowy zgodnie z Prawem budowlanym należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak np. strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej.

Domki holenderskie nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia pod jednym warunkiem - zgodności ich lokalizacji z miejscowym planem lub decyzją o warunkach zabudowy.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że nie połączona trwale z gruntem przyczepa typu domek holenderski jest tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego. Nawet odłączenie od mediów i przemieszczanie w obrębie działki nie powoduje utraty cech takiego obiektu (tak między innymi WSA w Szczecinie sygnatura akt: II SA/Sz 190/18).

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że przez „wybudowanie” rozumie się także samo dostarczenie takiego domku oraz jego postawienie na gruncie.

W sytuacji, gdy jest możliwe przejechanie i przestawienie domku przed upływem wskazanych 120 dni na inny teren/inną działkę, można poprzestać tylko na zgłoszeniu zamiaru umieszczenia go na działce ( art. 30 ust. 1 pkt. 1 prawo budowlane). Należy jednak pamiętać, iż do rozpoczęcia budowy – w tym przypadku do ustawienia domku na działce – zgodnie z art. 30 ust. 5 można przystąpić po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia, jeśli w tym terminie właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

Jeśłi zmiana położenia domku, jego przewiezienie w inne miejsce, przed 180-dniowym terminem nie jest możliwa, do legalnego w świetle prawa jego posadowienia na działce konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Natomiast gdy domek holenderski posadowiony będzie na działce bez wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia, może potraktowany zostać jako samowola budowlana, a co za tym idzie konieczne będzie przeprowadzenie procedury legalizacyjnej, co z kolei wiąże się z dość wysokimi kosztami. Organy administracyjne mogą również wydać nakaz rozbiórki takiego obiektu. Wiąże się to z koniecznością wywiezienia domku z konkretnego terenu/działki.

Sonia Konieczniak