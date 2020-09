Marzenie Polski o końcu Nord Stream 2 może się spełnić

Kwarantanna dla przybywających do Nowego Jorku

Gubernator Andrew Cuomo dodał we wtorek podróżnych z czterech kolejnych stanów o dużym wskaźniku zakażeń Covid-19 do listy tych, których obowiązuje kwarantanna po przybyciu do Nowego Jorku. Znalazły się na niej Delaware, Maryland, Ohio i Zachodnia Wirginia.