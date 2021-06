Kredyty hipoteczne – cenowe nożyce coraz szersze, marże w górę [HipoTracker Bankier.pl]

fot. Wojciech Wrzesien / / Shutterstock

Rośnie różnica pomiędzy marżami kredytów hipotecznych z niskim i standardowym wkładem własnym, wynika z analizy Bankier.pl. Średnia stawka dla kredytów z 10-procentową wpłatą w II kwartale ponownie przebiła poziom 2,7 pp.

Cenowa stabilizacja w kredytach hipotecznych jest faktem, ale tylko, gdy pod uwagę weźmiemy zobowiązania ze standardowym, 20-procentowym wkładem własnym. Z najnowszych danych wynika, że marże takich zobowiązań dotarły na „płaskowyż” i w okresie od kwietnia do czerwca zmieniały się nieznacznie. Coraz szersze są jednak „cenowe nożyce” rozwierające się pomiędzy ofertami ze standardowym i minimalnym wkładem.

W cokwartalnych raportach od stycznia 2018 r. śledzimy, jak zmienia się rynkowa oferta kredytów hipotecznych dla jednego, niezmiennego profilu klienta. Przyjęliśmy, że kwota kredytu hipotecznego zaciąganego przez profilowych kredytobiorców będzie zbliżona do średniej wartości nowego kredytu w Polsce. Na potrzeby HipoTrackera Bankier.pl, założyliśmy, że o finansowanie stara się:

bezdzietne małżeństwo mieszkające w mieście pow. 500 tys. mieszkańców,

kupujące na rynku pierwotnym mieszkanie o wartości 337,5 tys. zł (50 m kw.),

zarabiające łącznie 6,2 tys. zł miesięcznie, w oparciu o umowy o pracę na czas nieokreślony,

posiadające pozytywną historię kredytową, bez obecnie spłacanych obciążeń.

Klienci gotowi są skorzystać z dodatkowych produktów banku, aby obniżyć marżę kredytową. Nie chcą jednak nabywać produktów inwestycyjnych i ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi. Zobowiązanie zaciągane jest na 30 lat i spłacane w ratach równych.

Oferty banków zbieramy dla dwóch wariantów kredytu:

z 10-procentowym wkładem własnym,

z 20-procentowym wkładem własnym.

W drugim kwartale 2021 r. zaszły niewielkie zmiany w składzie panelu – Pekao Bank Hipoteczny przestał oferować samodzielnie kredyty. Obyło się natomiast bez większych zmian w polityce kredytowej pozostałych instytucji. Przypomnijmy, że jedną z reakcji kredytodawców na pandemiczną niepewność gospodarczą było zaostrzenie wymagań, w tym dopuszczalnej maksymalnej relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości (LTV, loan to value). Banki stopniowo powracały od jesieni 2020 r. do wcześniejszych, „przedepidemicznych” parametrów, a kredyty z 10-procentową wpłatą stały się szerzej dostępne.

Kredyty z minimalnym wkładem własnym – znowu w górę

Pierwszy scenariusz, dla którego wyliczyliśmy średnie wartości z bankowych ofert, to kredyt na 303 750 zł, z 10-procentowym wkładem własnym (33 750 zł).

W czerwcu 2021 r. średnia marża kredytowa dla kredytów z 10-procentowym wkładem własnym wyniosła 2,73 pp., tylko o 0,06 pp. mniej niż w rekordowym listopadzie 2020 r. W porównaniu z marcem 2020 r., gdy ruszyła fala zmian w cennikach, średnia marża jest o 0,43 pp. wyższa.

fot. / / Bankier.pl

Średnia maksymalna zdolność kredytowa osiągnęła w czerwcu 2021 r. wartość 547 tys. zł. Była zbliżona do poziomu odnotowanego trzy miesiące wcześniej. Przypomnijmy, że rekordowy „dołek” zanotowaliśmy w kwietniu 2020 r. – wskaźnik wyniósł 536 tys. zł.

fot. / / Bankier.pl

Średnia rata kredytu z 10-procentowym wkładem własnym, po okresie opłacania ubezpieczenia pomostowego i wpisaniu do księgi wieczystej hipoteki na rzecz banku, wynosiła 1332 zł w czerwcu. W porównaniu z marcem 2021 r. wzrosła nieznacznie, o ok. 10 zł, mimo wzrostu marż kredytowych.

Średni łączny koszt kredytu, uwzględniający odsetki, prowizję, obowiązkowe ubezpieczenia i wszystkie pozostałe elementy poza ubezpieczeniem nieruchomości wynosił w czerwcu 2021 r. 170 tys. zł. Był niższy o 33 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku, gdy zakończył się ostatni cykl obniżek stóp procentowych.

Kredyty z 20-procentowym wkładem własnym – stabilnie powyżej 2 pp.

W drugim scenariuszu zakładamy, że kredytobiorcy wnoszą wkład własny w wysokości 67,5 tys. zł. Kwota kredytu wynosi wówczas 270 tys. zł. Średnia marża kredytowa w czerwcu wynosiła 2,15 pp., pozostając na zbliżonych poziomach od lipca 2020 r.

fot. / / Bankier.pl

Średnia maksymalna zdolność kredytowa odnotowana na koniec II kwartału 2021 r. wynosiła 595 tys. zł. W II kwartale 2020 r. odnotowaliśmy najniższe w historii badania HipoTracker wartości tego wskaźnika – w kwietniu znalazł się on poniżej granicy 560 tys. zł. W kolejnych kwartałach stopniowo rósł, zbliżając się do wartości odnotowanych na początku roku, a teraz przekraczając je. Nadal jednak profilowa rodzina może pożyczyć mniej niż w 2018 i 2019 r., pomimo spadku stóp procentowych.

fot. / / Bankier.pl

Średnia rata kredytu ze standardowym, 20-procentowym wkładem własnym, wyniosła w grudniu 2020 r. 1060 zł, 1075 zł w marcu 2021 r. i 1058 zł w czerwcu. Średni łączny koszt kredytu dla profilowego zobowiązania osiągnął wartość 121 tys. zł i nie zmienił się znacząco od początku 2021 r.

Rośnie sprzedaż, wkrótce stała stopa

Z danych publikowanych przez AMRON-SARFiN wynika, że od kilku kwartałów maleje udział kredytów z niskim wkładem własnym w sprzedaży nowych hipotek. To wynik nie tylko ograniczonej przez pewien czas podaży, ale także zapewne zmian w cennikach banków, niekorzystnych dla klientów dysponujących niewielkimi oszczędnościami.

Jednocześnie dynamicznie rośnie sprzedaż kredytów hipotecznych. W ostatnich miesiącach banki przekraczały próg 7 mld zł finansowania. Duży popyt utrzymuje się mimo względnie wysokich stawek marż i spekulacji o rychłych podwyżkach stóp procentowych.

Przypomnijmy, że o uwagę kredytobiorców wkrótce zaczną konkurować na większą skalę kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą procentową. Do końca czerwca banki muszą przedstawić nowe oferty. Mniejsze banki zwlekają z prezentacją produktów na ostatnią chwilę, ale najwięksi gracze (PKO BP, Bank Pekao, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Santander Bank Polska, Bank Millennium) już mają w swojej ofercie kredyty tego typu.