Marszałek Hołownia o Kamińskim i Wąsiku: jest wyrok, nie ma mandatu

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP; konstytucja mówi, że jest wyrok, nie ma mandatu. Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad Sejmu i zakładam, że tam się nie znajdą - powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

/ Sejm RP

Marszałek podczas konferencji prasowej odniósł się do kwestii ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz do ich ewentualnego powrotu do Sejmu jako posłów.

"Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP. Wynika to nie z postanowienia marszałka, nie z decyzji tej czy innej Izby Sądu Najwyższego, tylko wynika wprost z wyroku w sprawie karnej, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ub.r. Stoję na stanowisku - mam nadzieję, że nie tylko ja - że w Polsce nie może być równych i równiejszych wobec prawa" - oświadczył Hołownia.

Jak dodał, "to prawo jasno stwierdza, o tym mówi art. 99 konstytucji: jest wyrok, nie ma mandatu". "I co do tego żadnej dyskusji nie będziemy toczyć i nie przewidujemy. To jest kwestia elementarnej równości wszystkich wobec prawa" - oświadczył marszałek Sejmu.

"To zrozumiałe, że Straż Marszałkowska wie, że (Kamiński i Wąsik - PAP) nie powinni znajdować się na sali obrad, i zakładam, że na tej sali się nie znajdą. Mają jako byli posłowie prawo - zachęcam, by z niego skorzystali - do wyrobienia sobie takiej legitymacji byłego posła i senatora, która bez konieczności odwiedzania Biura Przepustek pozwala wchodzić na teren Sejmu, na teren parlamentu" - wskazał Hołownia.

Jak mówił, odnotował "z przykrością" zapowiedzi medialne, że "będzie próba sił, że ktoś będzie próbował wprowadzać byłych posłów +na masę+, że będą otoczeni jakąś grupę, że będzie jakaś próba szturmu drzwi, sali". Wskazał, że "aby ostudzić emocje" zamierza zarekomendować prezydium Sejmu, by na najbliższe posiedzenie Sejmu - w czwartek i piątek - nie wydawać Kamińskiemu i Wąsikowi przepustek jednodniowych do Sejmu.

Sejm nie jest miejscem dla świętych krów; jestem gotowy na polemikę z klubem PiS w kwestii wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale jednak praca izby musi przebiegać w spokoju - oświadczył w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Hołownia stwierdził, że Kamiński i Wąsik nie są posłami w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z grudnia ub. roku skazującego obydwu polityków za działania podczas tzw. afery gruntowej. "Panowie są byłymi posłami. Rozmawialiśmy z komendantem Straży Marszałkowskiej, nie ma między nami różnicy zdań w tej sprawie. Straż Marszałkowska nie będzie wpuszczała do kuluarów i na salę obrad osób, które posłami nie są" - oświadczył marszałek.

Marszałek zaznaczył, że ma świadomość, "jak odmienne zdanie w tej sprawie ma klub Prawa i Sprawiedliwości". "Ja się zmierzę się z tymi wszystkimi konsekwencjami. Wiem, jaka jest odpowiedzialność marszałka Sejmu. Literalnie się do niej stosuję, biorąc odpowiedzialność za to, co postanawiam, co wiem, o czym decyduję i co jest w moim odczuciu najgłębiej zgodne z poczuciem zwykłej sprawiedliwości i równości wobec prawa, której źródło powinno być w tym Sejmie" - oświadczył.

"Sejm nie jest miejscem dla świętych krów. Sejm jest miejscem, które ma być przykładem tego, jak prawo powinno być równo stosowane wobec wszystkich. Jeżeli ktoś chce polemizować ze mną, oskarżać mnie, korespondować, krzyczeć - proszę bardzo, nie mam problemu z tym. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy szanowali konstytucję i żebyśmy obradowali w spokoju" - powiedział Hołownia.

W jego ocenie w Sejmie nie powinno dojść do jakichś specjalnych ekscesów, przemocy czy przepychanek - ani ze strony Straży Marszałkowskiej, ani ze strony parlamentarzystów. Wyraził nadzieję, że obywatele zobaczą parlament, który się spiera, ale który pracuje.

Zapewniam, że nikt się z nikim tu szarpał nie będzie, nie dopuścimy do tego. Natomiast jeżeli miałoby się zdarzyć, że panowie Wąsik i Kamiński "w jakiś sposób przenikną na salę obrad" Sejmu, to się będziemy zastanawiać - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Pytany o to, jaki jest pomysł, by w długofalowej perspektywie rozwiązać spór ws. tych polityków i ich obecności w Sejmie, powiedział, że najprostszy. "To znaczy: pogodzenie się z wyrokami sądu i płynącymi z nich konsekwencjami" - dodał.

Dopytywany o ewentualne możliwe zachowanie Straży Marszałkowskiej w stosunku do Wąsika i Kamińskiego, Hołownia podkreślił, że "Straż Marszałkowska potrafi w sposób niekonfrontacyjny zatrzymać osobę, która wchodzi w miejsce, do którego nie powinna mieć dostępu".

"Straż Marszałkowska nie będzie nikogo bić, nie będzie za nikim biegać. Straż Marszałkowska to są poważni, odpowiedzialni ludzie, dbający o nasze bezpieczeństwo. Oni mają jasne zadanie, jasno wytyczone misje i wiedzą, co mają robić, ja ich tego nie będę uczył. Zapewniam, że się tu nikt z nikim szarpał nie będzie, nie dopuścimy do tego" - zapewnił.

"Natomiast jeżeli miałoby się zdarzyć, że panowie mimo wszystko w jakiś sposób przenikną na salę obrad, to się będziemy zastanawiać, co z tym dalej robić" - powiedział Hołownia.

Podkreślił, że zrobi wszystko, żeby w Sejmie panował spokój. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg, Grzegorz Bruszewski

agz/ itm/