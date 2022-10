Marsz przeciw drożyźnie w Paryżu zgromadził 140 tys. protestujących

Marsz przeciw drożyźnie i w obronie klimatu w niedzielę w Paryżu zgromadził około 140 tys. osób - podają organizatorzy protestu: związki zawodowe i lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI). Blok lewicy Nupes próbuje skonsolidować niezadowolenie społeczne pod sztandarami LFI.

Szef Francji Nieujarzmionej Jean Luc Melenchon ogłosił w Paryżu „szeroki Front Ludowy”, który - według niego - zgromadził 140 tys. osób. Melenchonowi towarzyszyła tegoroczna laureatka Nagrody Nobla z literatury Annie Ernaux.

„Dzisiaj jest pierwszy dzień - marsz ludowy. W drugim dniu (tj. w poniedziałek) będziemy protestować przeciwko użyciu przez rząd art. 49.3 (pozwalającego rządowi pomijać parlament w procedowaniu istotnych społecznie ustaw - PAP), a w trzecim dniu (we wtorek) będzie strajk generalny” – zapowiedział Melenchon.

In Paris France, thousands gather to protest against soaring energy costs, NATO, & the EU. Take a look at the scene:pic.twitter.com/7mSphxpoFg