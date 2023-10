Marsz Miliona Serc w Warszawie. Tłumy w stolicy

Ten moment to sygnał wielkiego polskiego odrodzenia, dzisiaj następuje wielka zmiana. Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc w Warszawie, która jest symbolem odrodzenia - mówił w niedzielę przewodniczący PO Donald Tusk, inaugurując warszawski marsz.

"Niemożliwe stało się możliwym. Widzę to morze serc. Kiedy widzę te setki tysięcy uśmiechniętych twarzy to dobrze czuję, że przychodzi ten przełomowy moment w historii naszej ojczyzny" - powiedział w niedzielę w Warszawie przewodniczący PO Donald Tusk.

Lider PO zaznaczył, że "dzisiaj następuje wielka zmiana". Ocenił, że ten moment to sygnał wielkiego polskiego odrodzenia.

"Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc tu, w Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia. Niektórzy dzisiaj, nieliczni, uciekli ze stolicy. Właśnie tego dnia nie chcieli was widzieć, ale obraz, ta cała Polska, która się dzisiaj tu zebrała, pójdzie za nimi. Dzisiaj cały świat patrzy na Warszawę, dzisiaj znowu macie prawo czuć się dumni" - powiedział.

Tusk podkreślił, że "Polska to jest bardzo dumna rzecz, Polska to jest bardzo ważna sprawa dla setek tysięcy, dla milinów ludzi". Dodał, że "oni" nie będą mogli zrobić już nic złego. "Przypilnujemy ich" - zapewnił.

Tusk: Tej siły już nic nie zatrzyma, ten olbrzym się obudził

"Wszyscy macie bliskich tu, w Warszawie, albo przed telewizorami, albo jeszcze w autokarach, bo może jeszcze nie zdołali zatankować. Chociaż widzę po tych setkach tysięcy ludzi, że pokonaliście nawet te przeszkodę" - powiedział DOnal Tusk.

Przypomniał okres, kiedy do "Solidarności" zapisało się 10 milionów ludzi, "wtedy, kiedy Polska się budziła, kiedy rodziła się wielka, pozytywna emocja".

"Pamiętacie na przykład Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - 10 milionów ludzi też wychodziło każdego stycznia na ulicę. Pamiętacie ten dzień, kiedy nasz prezydent, Rafał Trzaskowski, zdobywszy 10 milionów głosów, obudził naszą nadzieję?" - pytał Tusk.

Szef PO podkreślił, że "tej siły już nic nie zatrzyma". "Tak, jak powiedziałem, ten olbrzym się obudził. Niech tam nikt u góry nie ma złudzeń w szeregach władzy. Ta zmiana jest nieuchronna, na lepsze" - powiedział lider Platformy.

Trzaskowski: Idziemy w tym marszu po zupełnie nową Polskę

"Idziemy dzisiaj w tym marszu po zwycięstwo w wyborach za dwa tygodnie, ale tak naprawdę to tylko początek, dlatego że idziemy w tym marszu po zupełnie nową Polskę. Widzę, że miliony się obudziły. I to jest właśnie najważniejsze. Idziemy pełni odwagi i determinacji w kierunku przyszłości, w kierunku Polski, która jest tolerancyjna, różnorodna, europejska i uśmiechnięta" - mówił Trzaskowki.

"Idziemy w kierunku przyszłości, bo to jest, drodzy państwo, dla nas najważniejsze - mianowicie rozmowa o przyszłości, rozmowa o tym, co możemy razem zrobić. My nie chcemy się przez cały czas oglądać się do tyłu. Nie chcemy, tak jak nasi konkurenci, budować polityki tylko na resentymencie, na pompatyczności, która jest nie do wytrzymania. Chcemy się odwoływać do tolerancji, chcemy się odwoływać do tej najlepszej tradycji, najlepszej tradycji Polski, tradycji państwa, które było otwarte, tolerancyjne, które zawsze było jest i będzie europejskie" - podkreślił.

Dodał, że "do takiej tradycji chcą się odwoływać". "Nie chcemy się odwoływać do tradycji tylko i wyłącznie negatywnej, propagandy kłamstwa komunistycznego. Chcemy dumnie patrzeć z odwagą w przyszłość" - zaznaczył Trzaskowski.

Zwracając się do zgromadzonych, powiedział: "Zastanówcie się przez chwilę, na czym dzisiejsza władza buduje swoją kampanię wyborczą: tylko na kłamstwie, na propagandzie, na manipulacji. Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. My chcemy rozmawiać o przyszłości".

"Przygotowaliśmy specjalny program na 100 dni rządzenia. Chcemy wybiegać w przyszłość, proponować rozwiązania dla wszystkich najważniejszych problemów. Możecie się zastanowić i posłuchać o tym mówimy. Mówimy o edukacji, służbie zdrowia, o relacjach z Unią Europejską, mówimy o walce z inflacją, drożyźnie" - wymieniał prezydent Warszawy.

Biedroń: Dziewczyny, idźcie na wybory

Robert Biedroń w swoim wystąpieniu wskazywał, że "to kobiety wygrają te wybory". "Tu dzisiaj jest Polska. Tu jest Polska uśmiechnięta, tolerancyjna, otwarta. Tu jest przyszłość Polski" - zastrzegł.

Jak mówił, "kilka kilometrów stąd, na północy Warszawy, na Żoliborzu panuje mrok, który niszczy Polskę, niszczy prawa kobiet, niszczy prawa mniejszości, niszczy polską kulturę, niszczy polski samorząd, dzieli Polaków".

"Ale dzisiaj, tutaj w Warszawie, w całej Polsce, jest nadzieja i jest nas więcej niż tej nienawiści z Żoliborza. Dlatego zwyciężymy" - podkreślił Biedroń.

Dodał, że uczestnicy marszu są zjednoczeni. "Myślę, że na tę deklarację czekaliście zbyt długo, ale ona dzisiaj musi paść z tej sceny: jesteśmy gotowi do tych wyborów, jesteśmy gotowi zwyciężyć, jesteśmy gotowi utworzyć demokratyczny, europejski, nowoczesny rząd - cała opozycja" - zadeklarował.

Biedroń zwrócił się do Polek z przesłaniem: "Wiem, co czujecie, kiedy widzicie nienawiść. Wiem, co czujecie, kiedy rządzący podnoszą na was ręce. Ale dzisiaj nasz strach, wasz strach, musi zwyciężyć. Wasze prawa muszą dzisiaj stać się naszą siłą. Wasza determinacja musi się stać naszą siłą 15 października. Musimy pogonić ten rząd. Dziewczyny, jesteście gotowe?" - pytał.

"Dziewczyny, idźcie na wybory!" - zaapelował, zwracając się do "przyjaciółek, koleżanek, żon, partnerek, babek".

Następnie zaapelował do mężczyzn, by byli solidarni z kobietami. "Zróbcie to dla waszych synów i dla waszych córek. 15 października zwyciężymy" - zapewnił.

