Maroko nie chce milionów euro od Francji. Powodem napięcia dyplomatyczne

Rekordowe temperatury we Francji. "To niezwykłe o tej porze roku" W kilku stacjach meteorologicznych we Francji zarejestrowano w niedzielę rekordowe dla września temperatury. W Le Touquet na północy kraju temperatura wyniosła 32,8 stopnia Celsjusza, bijąc rekord z 2016 roku. W Rennes w południowo-zachodniej Francji termometry wskazywały 35,1 stopnia, bijąc rekord odnotowany 1 września 1961 roku, który wyniósł wówczas 34,8 stopnia.