Marketingowy boom na podcasty. Jak na nich zarobić? [Podcast]

Michał Dobrzański i Radosław Sączek z Tandem Media rozkładają na czynniki pierwsze polski rynek podcastowy i tłumaczą, jak można na nim zarobić.



„PB”: Podcasty w Polsce to nisza czy już poważa branża?



Michał Dobrzański: Podcasting w Polsce istnieje od wielu lat, natomiast nie było to zjawisko o dużej skali. W 2019 r. do podcastingu zaczęli wchodzić wszyscy. Naturalne jest to, że zrobiły to stacje radiowe, bo miały know-how w zakresie tworzenia treści audio, ale na rynek weszli też giganci prasowi, a nawet telewizyjni.

Kto w Polsce słucha podcastów?



Michał Dobrzański: Przeprowadziliśmy dwa badania rynku z agencją Publicis - pierwsze w 2019 r., a drugie pod koniec ubiegłego roku. W 2019 r. 27 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy słucha regularnie podcastów, a 65 proc. powiedziało, że zaczęło ich słuchać w ciągu ostatniego roku. To dowodzi, że boom podcastowy zaczął się na początku 2019 r. Teraz podcastów słucha regularnie 31 proc. polskich internautów w wieku 15+. Jesteśmy więc ze słuchalnością na poziomie średniej globalnej. Słuchacze to po połowie kobiety i mężczyźni, prawie jedna piąta to osoby w wieku 15-24, a co czwarty jest w wieku 25-34. Wyraźnie rośnie grupa słuchaczy w wieku 35+, co jest bardzo istotne z punktu widzenia reklamodawców. Połowa z nich ma wyższe wykształcenie, a 65 proc. mieszka w miastach. Co piąty słuchacz zajmuje wysokie stanowisko w firmie, a co czwarty zarabia na rękę powyżej 4 tys. zł miesięcznie. Marketingowo to jest świetny target.



Jakich podcastów najchętniej słuchamy? Pewnie biznesowe podcasty, takie jak nasz, pod względem popularności nie są w czołówce...



Radosław Sączek: Ponad 70 proc. słuchaczy interesuje się kulturą, sprawami społecznymi, nauką i technologiami. Taka tematyka jak życie gwiazd itp. to raptem 35 proc. Słuchacz podcastów jest więc ambitną osobą, do której trudniej dotrzeć za pośrednictwem telewizji czy tabloidowych mediów prasowych czy internetowych.



Na podcastach można zarobić?



Radosław Sączek: Kiedy na początku 2018 r. ruszaliśmy z ofertą reklamową platformy podcastowej Tok FM, reklamodawcy nie byli na to jeszcze przygotowani, brakowało edukacji rynkowej. Przez rok zrealizowaliśmy zaledwie kilka projektów. Rok 2019 był już przełomowy - intensywnie komunikowaliśmy wyniki naszego badania, co przyniosło efekty. W 2020 r. realizowaliśmy już regularnie po kilka projektów miesięcznie, a w tym roku na pewno podbijemy stawkę. Mamy oczywiście przewagę nad podcasterami niezależnymi, bo dysponujemy silną marką Tok FM, kojarzoną z radiem mówionym i merytorycznymi wywiadami.



Dla jakich reklamodawców podcasty mogą być atrakcyjne?



Radosław Sączek: Pionierami były branże, których grupą docelową są właściciele firm - dostawcy technologii czy rozwiązań dla biznesu. To się jednak zmieniło - w portfolio mamy realizacje dla klientów z branż motoryzacyjnej, finansowej, handlowej czy nawet farmaceutycznej i kosmetycznej. Jedyną barierą jest to, czy sam marketer jest gotowy na wprzęganie podcastów do swoich planów. Dla niektórych jest to bowiem ciągle medium zbyt nowe i raczkujące, ewentualnie zbyt mało mierzalne czy niewystarczająco sprzedażowe w porównaniu z radiem. To będzie się jednak zmieniać, a reklamodawcy, którzy wejdą na ten rynek, będą mieli przewagę konkurencyjną i szybciej zbiorą doświadczenie.



Michał Dobrzański: Istnieje przeświadczenie, że podcasty to nie jest zasięgowe medium, więc nie warto w nie wchodzić z reklamami. To nie na tym polega jednak istota podcastów. Słuchacz sam je wybiera, słucha dokładnie tego, czego chce i kiedy chce oraz robi to regularnie, spędza przy tym sporo czasu. Wysoko ocenia też wiarygodność i eksperckość autorów, dzięki czemu komunikacja marketingowa staje się bardziej wiarygodna. Natura treści audio jest też taka, że te przekazy są lepiej zapamiętywane niż formy wizualne.



Michał Dobrzański to szef działu analiz i rozwoju produktów, a Radosław Sączek – działu akcji specjalnych w spółce Tandem Media, brokerze reklamy radiowej i kinowej z grupy Agora. Wspólnie nagrywają podcast „O mediach w tandemie”.