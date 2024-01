Azyl u Andrzeja Dudy? Mariusz Kamiński z Maciejem Wąsikiem wydali oświadczenie. Premier cytuje Kodeks Karny

Cele dla Kamińskiego i Wąsika gotowe? Służba Więzienna wyjaśnia procedury Jeżeli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostaną doprowadzeni przez policję do zakładu karnego, jak wszyscy skazani, zostaną najpierw umieszczeni w celach przejściowych - wynika z informacji przekazanych przez Zespół Prasowy Służby Więziennej. Będą mieli prawo do dwóch widzeń w miesiącu i co najmniej dwóch rozmów telefonicznych w tygodniu.