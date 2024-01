Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik spotkają się z prezydentem Dudą

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsika od kary, od środków karnych i zdecydował o zatarciu skazania; w sensie formalnym jest to drugi akt odwołujący się do aktu pierwszego z 2015 roku. - podkreśliła minister w KPRP Małgorzata Paprocka. Dodała, że na godz. 15.00 politycy PiS są zaproszeni do prezydenta.

fot. Jakub Szymczuk / / Kancelaria Premiera RP

We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy PiS we wtorek tuż po godz. 21 opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych.

Paprocka pytana w środę w Polsat News, czy wtorkowy akt łaski prezydenta był odrębnym aktem od tego z roku 2015, odpowiedziała, że w treści wstępnej jest przywołany akt z 2015 roku, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz "racje, które stoją za wydaniem tego aktu". Wymieniła m.in. kwestie konstytucyjne, ładu społecznego oraz względy humanitarne.

"Prezydent zdecydował o ułaskawieniu od kary, od środków karnych i zdecydował o zatarciu skazania" - powiedziała minister. Dopytywana, czy jest to drugi akt łaski wobec tych samych polityków, podkreśliła, że "w sensie formalnym jest to drugi akt odwołujący się do aktu pierwszego z 2015 roku". Dodała, że stanowisko prezydenta w tej sprawie się nie zmieniło.

Według minister podstawowym kryterium ponownej decyzji prezydenta o ułaskawieniu są "okoliczności towarzyszące tej sprawie i jednoznaczne jej zakończenie". Dodała, że prezydent zapoznał się z treścią opinii Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. "Procedura została w pełni wykonana" - podkreśliła.

"Patrząc historycznie, wniosek prokuratora jest takim dokumentem pomocniczym dla prezydenta, on nie jest wiążący" - powiedziała Paprocka. Dodała, że były sytuacje, gdzie wniosek był o zastosowanie prawa łaski, a prezydenci nie decydowali się na to oraz były sytuacje odwrotne. "To jest osobista decyzja głowy państwa, jego prerogatywa" - dodała.

Pytana kiedy treść ułaskawienia będzie dostępna publicznie, odparła, że ta sprawa jest bardzo specyficzna. "Co do zasady, postępowanie ułaskawieniowe jest objęte kodeksowymi tajemnicami" - powiedziała. Dodała, że na stronie prezydenta jest dostępne bardzo dokładne omówienie w postaci komunikatów prasowych.

Zapytana, czy prezydent Andrzej Duda spotka się w środę z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, minister powiedziała, że są zaproszeni do prezydenta na godz. 15.00.

Jak dodała, spotkanie będzie dotyczyło spraw, które się zakończyły oraz tych, które "są przed nami". Podkreśliła, że prezydent ceni sobie doświadczenie i wiedzę Mariusza Kamińskiego.

Pytana o to, co w czwartek będzie się działo w Sejmie i czy Kamiński i Wąsik przyjdą do Sejmu, powiedziała, że w tym zakresie stanowisko prezydenta się nie zmieniło. "Panowie (Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik) są posłami, mają prawo wykonywać swój mandat" - powiedziała Paprocka.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. 9 stycznia br. policja zatrzymała obu mężczyzn, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska