Mariusz Błaszczak pozostaje szefem MON. Sejm odrzucił wniosek o jego odwołanie

Sejm odrzucił w piątek wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który został złożony przez kluby KO i Lewicy.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Za odwołaniem ministra Błaszczaka głosowało 217 posłów; 235 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kluby KO i Lewicy przygotowały wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka w maju. W uzasadnieniu do wniosku podkreślono, że

"działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej".

W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu pod Bydgoszczą.

Przypomniano m.in., że 16 grudnia 2022 r. w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą spadła rakieta rosyjskiej produkcji, zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych. "O zdarzeniu poinformowano dopiero pod koniec kwietnia 2023 r., kiedy to na rakietę natknęła się przypadkowa osoba postronna - klient pobliskiego pensjonatu, który znalazł obiekt i powiadomił o sprawie policję" - czytamy we wniosku.

Gorąca dyskusja w Sejmie

"Jakie znacie polskie systemy uzbrojenia, które sprawdzają się na Ukrainie? To system przeciwlotniczy Piorun i armatohaubice Krab – produkty z czasów PO i PSL, pokażcie choć jeden produkt , który jest waszym dorobkiem. Nie ma żadnego" – mówił Czesław Mroczek (KO) podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o odwołanie szefa MON.

Jak zauważył, "rosyjska rakieta uderzyła w środek naszego kraju przy bierności instytucji państwa polskiego”. "Gdzie był minister Błaszczak? Są dwie wersje. Wiedział i nic nie zrobił; nic nie zrobił, bo nie wiedział, obie dla niego kompromitujące" – powiedział Mroczek. Jak mówił, po znalezieniu szczątków pocisku przez postronną osobę "prezydent, premier, minister obrony rozpoczęli ucieczkę od odpowiedzialności, wyścig na oświadczenia, kto wiedział mniej".

"Minister obrony postanowił całą odpowiedzialność przerzucić na wojsko. W czasach zagrożenia taki minister sam stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa wywołując konflikt między władzą cywilną a wojskiem" – powiedział Mroczek.

Jak dodał, "w październiku Błaszczak powiedział: zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej, dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne". "Kilka tygodni później w Przewodowie życie straciło dwóch polskich obywateli, a chwilę później rosyjska rakieta uderzyła pod Bydgoszczą" – wyliczał poseł.

Według niego, system obrony powietrznej nie zadziałał, ponieważ "zamiast ośmiu baterii systemu Patriot minister Błaszczak kupił dwa". Jak dodał, o sześć kolejnych wystąpił do USA po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie, a zestawy zostaną dostarczone za kilka lat.

Mroczek zarzucił rządzącej ekipie chaos w zakupach sprzętu i odrzucenie sojuszniczej oferty stacjonowania zestawy Patriot, ponieważ "niemieckie baterie nie pasowały do pisowskiej propagandy". "Partyjne korzyści były dla tych ludzi ważniejsze niż bezpieczeństwo kraju" – dodał.

"W spokojnych czasach można by było powiedzieć: Przeżyliśmy Macierewicza i Misiewicza, przeżyjemy Błaszczaka, ale czasy nie są spokojne. Minister Błaszczak musi odejść" – oświadczył Mroczek.

Według Marcina Kulaska (Lewica) "kadencja Błaszczaka upływa pod znakiem wprowadzenia brutalnej, bieżącej polityki do wnętrza wojska", a minister depcze zasadę apolityczności i apartyjności sił zbrojnych". "Co najmniej raz w tygodniu żołnierze Wojska Polskiego robią za tło pańskich konferencji prasowych, a tak naprawdę deklamowanych oświadczeń dotyczących bieżących tematów politycznych. Niszczy pan dorobek 30-lecia transformacji" – zwrócił się do Błaszczaka poseł Lewicy.

Dodał, że cywilna kontrola nad armią oznacza, że MON ma określać cele i stwarzać warunki do funkcjonowania i rozwoju wojska. "Pana zadaniem jako ministra jest wspieranie Wojska polskiego, a nie przejmowanie roli dowódców i zasłanianie się oficerami podczas kryzysów, jak to się stało po odnalezieniu rosyjskiej rakiety" – mówił Kulasek.

Zarzucił kierownictwu MON brak szacunku dla byłych żołnierzy i lekceważenie ich dorobku. Dodał, że modernizacja techniczna jest konieczna, a obecny budżet przewiduje na ten cel rekordowe środki, "za dużo jest jednak w tym procesie ręcznego sterowania, a za mało realizacji wieloletnich planów".

Jako przykład podał dysproporcje między liczbą zamawianych wyrzutni rakiet a amunicji do nich "na jeden dzień strzelania w warunkach bojowych".

Zaznaczył, że za rządów SLD transportery Rosomak, pociski przeciwpancerne Spike kupowano "w transparentnej procedurze przetargowej, nie zapomniano o offsecie", a produkcja była przenoszona do Polski, podczas gdy obecnie gotowy sprzęt kupuje się bez offsetu i montażu w kraju.

Według Kulaska w ub. r. odeszło z wojska blisko 16 tys. żołnierzy zawodowych i ochotników WOT, ponieważ "chociaż maja Polskę w sercu, nie chcą być wykorzystywani politycznie", a zasady awansu w wojsku i perspektywy są niejasne. "Jeśli dziś pana nie odwołamy, to w październiku odwołają pana Polki i Polacy" – powiedział.

Rakiety w Zamościu pod Bydgoszczą - wyjaśnienia szefa MON

Pod koniec kwietnia minister sprawiedliwości poinformował na Twitterze, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie szczątków obiektu powietrznego znalezionego w lesie pod Bydgoszczą. MON przekazało, że ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego.

11 maja szef MON oświadczył, że "procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego". Zarzucił dowódcy operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomaszowi Piotrowskiemu, że nie poinformował jego ani odpowiednich służb o pocisku, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Według ministra w sprawozdaniu z 16 grudnia, które otrzymał od DORSZ, znalazła się informacja, że tego dnia "nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej RP, co - jak później się okazało - było nieprawdą". Dodał, że ewentualne decyzje personalne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem.

BBN oświadczyło dzień później, że informacje, którymi dysponuje prezydent, "nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych" dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, a prezydentowi nie przedstawiono też żadnego wniosku w tej sprawie.

Zgodnie z konstytucją Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ par/