Marek Suski przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Radia

Facebook zniesie blokadę australijskich mediów po ustępstwach władz

Facebook zapowiedział we wtorek, że zakończy trwająca od ubiegłego tygodnia blokadę treści mediów z Australii. To efekt porozumienia z australijskim rządem, który zgodził się na poprawki do projektu ustawy zmuszającej portal do płacenia za treści newsowe.