"Newsweek": Falenta sprzedał nagrania z afery taśmowej rosyjskim szpiegom

W poniedziałek konferencję prasową w związku z publikacją "Newsweeka" zorganizowali posłowie KO. Poseł Marcin Kierwiński ocenił, że "w kontekście publikacji +Newsweeka+ wiele wskazuje na to, że (prezesowi PiS) Jarosławowi Kaczyńskiemu w zdobyciu władzy mogły pomóc rosyjskie służby specjalne". "To już samo w sobie powinno być wystarczającym pretekstem dla prokuratury, by podjąć działania w tej sprawie" - dodał.

Tymczasem - jak ocenił poseł KO - prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro "w tej sprawie jest kompletnie wycofany". Jak zauważył, prokuratura "nie wyodrębniła wątku szpiegowskiego do odrębnego śledztwa, nie toczy się praktycznie żadne postępowanie". "Czego tak bardzo obawia się PiS, sam Ziobro i (prezes PiS) Jarosław Kaczyński, że w sprawie tak zasadniczej dla polskiego bezpieczeństwa wolą tę sprawę zamiatać pod dywan?" - pytał.

Kierwiński zapowiedział, że klub KO na następnym posiedzeniu Sejmu będzie domagać się informacji prokuratora generalnego na temat "rosyjskiego wątku w sprawie podsłuchowej". "Będziemy domagać się pełnej informacji, co przez ostatnie 7 lat zrobiono w tej sprawie, w jaki sposób zeznania, których dysponentem jest prokuratura, były przez prokuraturę analizowane" - zaznaczył.

Wiceszef PO Tomasz Siemoniak mówił z kolei, że publikacja tygodnika pokazuje coś, "czego mogliśmy się od dawna domyślać". "Rosja, mimo że od 30 lat nie ma bezpośrednich wpływów w Polsce, stara się na wszelkie sposoby wpływać na sytuację, bezpieczeństwo Polski, także na polską politykę" - zauważył. "Ta dziennikarska praca, która została wykonana po prostu zatrważa. Bo okazuje się, że prokuratura, czyli rządzący, dysponują zeznaniami wskazującymi jednoznacznie na szpiegowskie wątki w tej sprawie i jednak tych wątków nie podejmują. Czy to jest tak, że rządzący uważają, że skoro afera podsłuchowa pomogła im w dojściu do władzy, to nie nie należy jej badać, badać wpływów Rosji w Polsce?" - pytał Siemoniak. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka