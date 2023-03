Marcowa przewaga mWIG40 i sWIG80 na GPW. WIG20 daleko w tyle, ale z najlepszym tygodniem od listopada

Piątkowa sesja przyniosła niewielkie zmiany na indeksach warszawskiego parkietu. Chociaż na rynku publikowane były dane o CPI w Polsce, a przede wszystkim amerykański odczyt miary inflacyjnej PCE, inwestorzy nie zareagowali na nie w zauważalny sposób. Tym samym dowieźli wzrosty wypracowane w przekroju całego tygodnia, jednak marzec skończył się w mieszanych nastrojach, pokazując spore spadki dużych spółek i dobre zachowanie małych i średnich firm.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Wydarzeniem dnia była publikacji marcowego odczytu CPI w Polsce, ale dla GPW dynamika wzrostu cen nad Wisłą nie robi większego wrażenia, wpisując się w prognozy ekspertów, tym razem o szerokim marginesie błędu. Większą wagę mógł mieć odczyt PCE (wyniósł 5 proc. rdr wobec prognozy 5,1 proc.), głównej miary inflacji obserwowanej przez Fed. Na lepsze od oczekiwań dane inflacyjne z USA giełdy też nie zareagowały większą zmiennością.

Spokojnie było na rynku walut, a cały tydzień upłynął na ogólnej poprawie sentymentu, bo nie mieliśmy żadnych poważnych złych wiadomości dotyczących Europy czy amerykańskich instytucji finansowych. Ostatni dzień tygodnia przyniósł ostatecznie niewielkie cofnięcie na WIG20 mimo notowanych na plusach indeksach europejskich i amerykańskich.

WIG20 spadł o 0,27 proc., WIG był niżej o 0,1 proc. do 58 608,76 pkt. Z kolei mWIG40 zyskał 0,05 proc. do 4 504,04 pkt., a sWIG80 0,6 proc. do 20 248,12 pkt. Obroty w piątek wyniosły 1,21 mld zł, z czego 970 mln zł dotyczyło WIG20.

W bilansie tygodnia to WIG20 okazał się najmocniejszy, zyskując 5,29 proc., jednak w marcu indeks był aż o 4,84 proc. pod kreską. Tygodniowy wzrost WIG20 jest największy od drugiego tygodnia listopada 2022 roku. WIG w tym tygodniu urósł o 4,61 proc., a w miesiąc stracił 2,61 proc. Z kolei mWIG40 i sWIG80 zyskały na poprzednich pięciu sesjach odpowiednio 3,18 i 3,33 proc. Okazały się natomiast najmocniejsze w przekroju całego miesiąca, zyskując 1,87 proc. w przypadku średnich spółek i 3,38 proc., jeśli chodzi o małe spółki.

W WIG20 najwięcej działo się na akcjach CD Projektu (-1,82 proc.) przy 183 mln zł obrotu, który w czwartek po sesji pokazał wyniki i najlepszy rok w finansowej historii spółki bez premiery. Rano akcje drożały nawet ponad 9 proc., ale ostatecznie to podaż przeważyła wobec braku istotnych elementów, które mogłyby wspierać sprzedaż spółki w najbliższym czasie. Analitycy oceniają, że premiera płatnego dodatku do „Cyberpunka 2077” może mieć miejsce w IV kwartale br.

Czwartkowe wzrosty korygował kurs Allegro (-1,51 proc.), a obciążeniem dla blue chipów była w piątek postawa sektora bankowego. Kurs Santandera zniżkował o 2,01 proc., PKO o 1,01 proc., Pekao o 0,01 proc., a pozostałe były tylko lekko nad kreską.

Niżej także notowano akcje KGHM-u (-0,81 proc.), PKN Orlen (-0,21 proc.) JSW (-1,4 proc.) czy energetycznego PGE (-1,85 proc.).

W WIG20 wzrosły akcje spółek telekomunikacyjnych, czyli sektora zaliczanego do branż defensywnych. Kurs Orange Polska zwyżkował o 2,4 proc., a Cyfrowego Polsatu o 1,03 proc., dla którego była to trzecia wzrostowa sesja z rzędu. Kurs Dino poszedł do góry o 2,14 proc.

W drugiej linii uwagę zwracał kurs CCC (4,69 proc.), a mocniej przeceniono akcje Selvity (3,85 proc.), Bumechu (-3,74 proc.), który w czwartek wzrósł o ponad 20 proc., oraz Grupy Azoty (-3,29 proc.), która pokazała wyniki i stratę w IV kwartale.

Na szerokim rynku wyróżnił się kurs Gobarto (44,58 proc.) po ogłoszeniu wezwania na pozostałe w obiegu akcje po cenie 12 zł za walor. Głośno było o umowie z Agencją Uzbrojenia, którą podpisała Lubawa, przez co jej kurs wzrósł o 19,16 proc. Mocno wzrósł kurs Getinu (24,68 proc.) po ogłoszeniu wypłaty dywidendy o wartości 0,58 zł na akcję, kiedy kurs na zamknięciu w czwartek wyniósł 0,62 zł. O przyczynach kolejnego transferu gotówki do akcjonariuszy można przeczytać tutaj.