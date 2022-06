Marcową podwyżkę stóp proc. poparli wszyscy członkowie RPP

fot. Marek Wisniewski / Puls Biznesu / / FORUM

Podwyżkę stóp o 75 pb 8 marca poparli wszyscy członkowie RPP - podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rada Polityki Pieniężnej w dn. 8 marca podwyższyła stopy procentowe NBP o 75 pb do poziomu: referencyjną do 3,50 proc., lombardową do 4,0 proc., depozytową do 3,0 proc., redyskontową weksli do 3,55 proc., dyskontową weksli do 3,60 proc.

Za przyjęciem uchwały w sprawie podwyżki głosowali: A. Glapiński, I. K. Dąbrowski, W. S. Janczyk, C. Kochalski, L. Kotecki, P. Litwiniuk, R. Sura, H. J. Wnorowski, J. Żyżyński.

Przeciw przyjęciu uchwały nikt nie głosował.

map/ mfm/