Marcin Piróg zrezygnował ze stanowiska prezesa Biomedu Lublin

PKN Orlen zakłada wzrost wyniku EBITDA do 2030 roku o 2,5x, do ok. 26 mld zł (opis)

PKN Orlen zakłada wzrost EBITDA grupy do 2030 r. o 2,5x, do poziomu ok. 26 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie dotyczącym nowej strategii grupy. Planowany, skumulowany wynik operacyjny EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wyniesie ok. 195 mld zł.