Marcin Meller redaktorem naczelnym WP

fot. Joanna Borowska / FORUM

16 listopada stanowisko redaktora naczelnego Wirtualnej Polski obejmie Marcin Meller. Piotr Mieśnik, który przez ostatnie miesiące pełnił te obowiązki, zostanie zastępcą redaktora naczelnego.

Redaktorowi naczelnemu będzie podlegać kilkuset dziennikarzy i wydawców m.in. z redakcji WP Wiadomości, money.pl, WP SportoweFakty i kilkunastu innych serwisów należących do Wirtualnej Polski.

– Przychodzę do świetnie działającej, nowoczesnej firmy medialnej, lidera rynku, więc chcę utrzymać to, co bardzo dobrze działa i dodać atuty ze świata klasycznego dziennikarstwa, z którego się wywodzę. W moim blisko trzydziestoletnim życiu zawodowym oglądałem świat z bardzo różnych perspektyw, liczę, że teraz to w pełni zaprocentuje. Będę starał się, by Wirtualna Polska była medium środka, otwartym na głosy i opinie z różnych stron i środowisk. Mam nadzieję, że dzięki skali i sile WP będę mógł dodać wartości i rumieńców polskiej rzeczywistości medialno-społecznej – powiedział Meller.

Od marca 2020 roku, po odejściu z funkcji redaktora naczelnego Tomasza Machały, obowiązki redaktora naczelnego WP pełnił Piotr Mieśnik. 16 listopada obejmie on funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

Marcin Meller z wykształcenia jest historykiem. Przez 12 lat był reporterem „Polityki”, opisywał konflikty na Kaukazie, w Iranie, byłej Jugosławii i w Afryce, w której spędził w sumie dwa lata. W latach 2000-2002 był prowadzącym pierwszego w Polsce reality show „Agent”. Od 2003 do 2012 redaktor naczelny polskiej edycji „Playboya”. W latach 2005-2008 oraz 2013-2019 współprowadził Dzień Dobry TVN, a od 2009 roku jest gospodarzem Drugiego Śniadania Mistrzów w TVN24. Felietonista „Wprost”, a od 2012 „Newsweeka”. Od 2016 roku był dyrektorem w Grupie Wydawniczej Foksal. Razem z żoną Anną Dziewit-Meller napisał bestsellerowe „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”, a sam „Między wariatami. Opowieści terenowo-przygodowe”, „Sprzedawcę arbuzów” i ostatnio „Nietoperza i suszone cytryny”.