Marcin Horała podwójnym sekretarzem stanu. "Wynagrodzenie będę pobierał tylko w jednym resorcie"

Zostałem powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, ale jednocześnie jestem sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz pełnomocnikiem rządu ds. CPK - powiedział w środę PAP Marcin Horała. Dodał, że będzie pobierał wynagrodzenie tylko w jednym resorcie.

"Marcin Horała z dniem 15 kwietnia 2022 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Gratulujemy i witamy!" - poinformowało w środę na Twitterze Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W rozmowie z PAP wiceminister Horała wyjaśnił, że został powołany na sekretarza stanu w resorcie funduszy; nie został natomiast odwołany ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Obecnie jestem jednocześnie sekretarzem stanu i w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w Ministerstwie Infrastruktury. Wiąże się to z tym, że trwa proces legislacyjny dotyczący zmiany ustawy o działach i specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, zgodnie z którym pełnomocnik rządu ds. CPK oraz cały pion CPK zostaną przeniesione z Ministerstwa Infrastruktury do resortu funduszy" - powiedział Horała.

Jak dodał, procedowany projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów; czeka na rozpatrzenie przez rząd. "W związku z tym, w okresie przejściowym - powiedzmy do czasu uchwalenia i wejścia w życie tej ustawy - chcemy, by ten proces przebiegał możliwie sprawnie i bezproblemowo, dlatego będę jednocześnie w obu ministerstwach - co jest możliwie prawnie. Ale tylko w jednym z nich będę pobierał wynagrodzenie" - wskazał Horała.

Horała jest absolwentem prawa i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. Był członkiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej; przewodniczącym komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT w VIII kadencji Sejmu.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. (PAP)

