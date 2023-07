Mapy Google z nową konkurencją. Giganci technologii rzucają wyzwanie

Dominacja Google Maps może się kiedyś skończyć wraz z projektem zainicjowanym przez takich gigantów technologii jak Amazon, Microsoft czy Meta. Wspomaga ich przy tym wyjadacz w branży nawigacji, czyli holenderski TomTom.

Na co dzień większość z nas, aby dotrzeć do celu podróży w nieznanym miejscu, wybiera aplikację Google Maps. Aplikacja już w 2021 r. przekroczyła liczbę 10 mld pobrań w sklepie Google Play, a przecież jest też dostępna w Apple Store. Także aplikacja Apple Maps z „jabłkowego sklepu” to jeden z liderów, jeśli chodzi o mapy online.

Co ważne obie firmy, ze względu na powszechność aplikacji w systemach android i iOS są zdecydowanymi liderami jeśli chodzi o zbieranie danych lokalizacyjnych, przez co zdominowały rynek map online, pobierając opłaty od twórców aplikacji mobilnych za dostęp do ich usług mapowych.



Jednak ten duopol może się kiedyś skończyć, bo największe firmy technologiczne podjęły inicjatywę, by zaproponować swoją alternatywę. Pod koniec 2022 r. Amazon, Microsoft, Meta oraz TomTom nawiązały współpracę, w ramach Overture Maps Foundation, aby opracować zestaw otwartych danych mapowych. Fundacja udostępniła pierwszy wersję takich danych 26 lipca 2023 r.

Dane map i lokalizacji odgrywają nieocenioną rolę, bo są wykorzystywane przez wiele branż, produktów i usług, które używamy na co dzień, jak choćby zamawianie kierowcy, jedzenia, cała logistyka obsługi e-commerce, nie mówiąc już o Internecie rzeczy (IoT), czy autonomicznych pojazdach. Złamanie dupolu Google’a i Apple’a w gromadzeniu danych to jedno z zadań Overture Maps Foundation.

Dzięki udostępnionemu zbiorowi danych zewnętrzni programiści mogą tworzyć własne produkty, aplikacje mapujące lub nawigacyjne, aby przynajmniej zagrozić Google i Apple. Dane obejmują m.in. 59 milionów „interesujących miejsc” (POI, ang. point of interest), takich jak restauracje i punkty orientacyjne, a także informacje o sieciach transportowych i granicach administracyjnych. Zostały zebrane przez Meta i Microsoft.

„Jest to znaczący krok w tworzeniu kompleksowego, otwartego zestawu danych mapowych dla naszego stale zmieniającego się świata” – powiedział w oświadczeniu Marc Prioleau, dyrektor wykonawczy Overture Maps Foundation.

„W szczególności zestaw danych reprezentuje duży, wcześniej niedostępny, otwarty zbiór, który może mapować wszystko, od nowych dużych i małych firm po małe rynki uliczne zlokalizowane w dowolnym miejscu na świecie” – dodał.

„Każdy, kto zajmuje się mapowaniem, wie, że wyzwanie polega na aktualizacji danych z uwagi na ciągłe zmiany, po to aby sprostać oczekiwaniom użytkowników. Overture planuje nawiązać szeroką współpracę, która pozwoli zbudować i utrzymywać aktualną, kompleksową bazę danych punktów POI”. – czytam w komunikacie fundacji.

W nowym zbiorze danych znajdują się cztery unikatowe warstwy danych:

Interesujące miejsca : warstwa danych zawiera ponad 59 milionów rekordów punktów POI, które nie zostały wcześniej udostępnione jako otwarte dane.

Budynki : warstwa obejmuje ponad 780 milionów unikalnych śladów budynków na całym świecie.

Transport : warstwa transportowa reprezentuje ogólnoświatową sieć drogową uzyskaną z danych w projekcie OpenStreetMap.

Granice administracyjne : globalny otwarty zbiór danych o krajowych i regionalnych granicach administracyjnych. Te dane o granicach zawierają nazwy regionów, które zostały przetłumaczone na ponad 40 różnych języków.

Ideą Overture Map Foundation jest ułatwienie i obniżenie kosztów tworzenia aplikacji dla programistów. Na przykład programiści muszą płacić za dostęp do API Map Google. Z kolei Apple umożliwia bezpłatny dostęp do Apple Maps twórcom aplikacji natywnych, ale twórcy aplikacji internetowych muszą zapłacić, aby uzyskać do nich dostęp.

Overture nie jest pierwszą organizacją, która dąży do tworzenia danych map, z których można korzystać bezpłatnie lub tanio. OpenStreetMap, założona w 2004 roku, tworzy mapy przy użyciu danych pochodzących od użytkowników. Dyrektor Prioleau, mówi, że Overture stara się odróżnić swoje dane od OpenStreetMap poprzez dokładniejszą ich weryfikację i nadzór nad nimi.

Michał Kubicki