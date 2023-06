Mapa turystycznych podwyżek we Włoszech. Tu jest najdrożej

Udał się na wakacje i otrzymał rachunek na 800 tys. zł. Nie popełniaj tego błędu Pechowe wydarzenie może się nam przytrafić w najmniej spodziewanym momencie. Do nieszczęśliwych sytuacji wcale nie rzadko dochodzi podczas wakacji. Jeśli zawczasu się przed nimi nie zabezpieczymy, to konsekwencje finansowe mogą okazać się bardzo dotkliwe. Co jakiś czas pojawiają się przecież szokujące informacje o tym, że polski turysta powrócił do kraju z gigantycznym rachunkiem. Rekordzista miał do zapłaty około 800 tys. zł.