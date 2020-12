Manifestacja branży targowej na autostradzie A2

fot. Grażyna Wiatr / Facebook

Przedsiębiorcy polskiej branży targowej protestują we wtorek na autostradzie A2. Kolumna ok. 100 pojazdów porusza się niewielką prędkością między Poznaniem a Wrześnią. Akcja ma potrwać do godz. 17.

Akcja protestacyjna rozpoczęła się około południa. Kolumna ok. 100 pojazdów porusza się z niewielką prędkością w kierunku Wrześni, następnie po zawróceniu na węźle Września w kierunku Poznania. Uczestnicy protestu za przejazd płatnym odcinkiem uiszczają opłatę drobnymi monetami co znacznie wydłuża czas oczekiwania w punktach poboru opłat.

Jak tłumaczył PAP współorganizator akcji z Komitetu Obrony Branży Targowej Krzysztof Szofer, „sytuacja branży jest katastrofalna".

"Firmy świadczące usługi około targowe zostały pominięte w programach pomocowych i praktycznie rzecz biorąc od połowy lutego my jesteśmy bez pracy. A brak pracy to brak jakichkolwiek przychodów” - mówił.

Jak wskazał, przychody firm związanych z branżą targową, które np. projektują, budują, czy wyposażają stoiska targowe - spadły o 75-80 proc. „My już nie mamy pieniędzy na dalsze finansowanie naszych firm. Chcielibyśmy zachować ludzi, bo to jest naprawdę niesamowity potencjał, który będzie ciężko nam odbudować” - podkreślił.

Na A2 między Poznaniem a Wrześnią trwa protest branży targowej. Ponad 100 samochodów jedzie wolno a na bramkach kierowcy płacą groszówkami. - Bo zostały nam tylko grosze, święta będą dla nas bardzo smutne - mówi @RadioZET_NEWS Paweł Montewka z Komitetu Obrony Branży Targowej pic.twitter.com/Z77AujjWym — Grazyna Wiatr (@grazwiatr) December 22, 2020

Szofer wskazał, że wtorkowa akcja na autostradzie A2 „to są już akty desperacji”.

„Jest to protest ludzi już naprawdę zdesperowanych – nie mamy już pieniędzy, żeby nasze firmy podtrzymywać – a jeśli one padną, to nie odbędą się targi w połowie ośrodków targowych w Europie. W trakcie akcji, na bramkach, płacimy groszami, bo już nic innego nie zostało nam w kieszeniach” – zaznaczył.

Dodał, że wtorkowa akcja przebiega spokojnie i w taki sposób, by minimalizować utrudnienia dla kierowców zarówno zawodowych, jak i samochodów osobowych, czy służb.

Protest na autostradzie ma potrwać do godz. 17.

Jak podali organizatorzy wtorkowej akcji, firm pracujących dla ośrodków targowych jest w Polsce około 4,5 tysiąca, z czego w samej Wielkopolsce – 2,5 tysiąca. Według szacunków Polskiej Izby Przemysłu Targowego, aż 90 proc. z nich pozbawionych jest możliwości korzystania z pomocy sektorowej. (PAP)

autor: Anna Jowsa

