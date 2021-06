Mandoria Miasto Przygód. Renesansowy park rozrywki zostanie otwarty w lipcu

/ materiały prasowe

Familijne roller-coastery, tematyczne karuzele, łódki na wodzie, ogromna zjeżdżalnia i kilkanaście innych niezwykłych atrakcji zaoferuje swoim gościom Mandoria Miasto Przygód – rodzinny park rozrywki w całości wystylizowany na renesansowe miasto handlowe.

Zlokalizowana na terenie Miasta Mody PTAK w Rzgowie Mandoria to pierwszy w centralnej Polsce całoroczny park rozrywki, a jednocześnie największy w Europie park tematyczny znajdujący się w budynku. Jego projektanci oparli się na autorskim pomyśle, inspirowanym czasami renesansu. Atrakcje stanowią integralną część wykreowanego świata, a goście Mandorii mają się czuć tak, jakby wkraczali do prawdziwego miasta sprzed wieków.

„Park w całości wystylizowano na XVI-wieczne miasto handlowe – tłumaczy Daniel Zieliński, menadżer Mandorii. – Ma ono swoich mieszkańców i swoje tajemnice. Atrakcje są częścią tego świata, dla wielu gości najważniejszą. Należy jednak podkreślić, że Mandoria to park rodzinny, który cały czas można odkrywać na nowo. I co ważne – goście będą doświadczać go wspólnie, gdyż ze wszystkich atrakcji mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli”.

W Mieście Przygód na gości czekają różnorodne atrakcje. Znajdziemy tam zarówno familijne roller-coastery, jak i klasyczne karuzele, czy pływające po wodzie łódki. Wszystkie mają swoje unikalne nazwy i są wystylizowane zgodnie z tematem parku. Do najważniejszych należą: kolejka górska Merkant, Latarnia Leonarda – unoszące się nad ziemię rowerki, wirujący w porcie Galeon, Skarbiec – czyli skrywający niejedną tajemnicę labirynt luster, dwupoziomowa karuzela wenecka Karawana, czy też karuzela łańcuchowa Klejnot. Wiele atrakcji Mandorii jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Bramy Mandorii otworzą się dla gości już 8 lipca o godz. 10:00. Sprzedaż biletów do parku została uruchomiona i do momentu otwarcia Mandorii prowadzona jest wyłącznie na stronie internetowej mandoria.com. Bilet kosztuje 99 zł. Z tej opłaty zwolnione są dzieci mające mniej niż 85 cm wzrostu. Tuż po otwarciu parku do sprzedaży trafi Karta Roczna, skierowana do osób, które będą planowały odwiedzić Mandorię więcej niż raz w roku.

(PAP)