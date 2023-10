Mamy najtańsze paliwo w Europie. Powinno być jednak sporo droższe

Rezerwy paliwa starczą Polsce na 90 dni. Rząd będzie walczył z szarą strefą Platforma Paliwowa to nic innego jak system informatyczny, który ułatwi kontrolę krajowego rynku paliw. Do tej pory bowiem wszystko odbywało się za pomocą "papierowych dokumentów", składanych do kilku urzędów. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych chce przejąć całą kontrolę.