„Mamy już dość” - mówi premier Holandii i ogłasza luzowanie obostrzeń koronawirusowych

Lockdown w Irlandii przedłużony co najmniej do 5 kwietnia

W Irlandii najwyższy poziom restrykcji koronawirusowych zostaje przedłużony co najmniej do 5 kwietnia, choć od początku marca rozpocznie się stopniowy powrót uczniów do nauki w trybie stacjonarnym - ogłosił we wtorek wieczorem premier tego kraju Micheal Martin.