Małżeństwa stracą na "Polskim ładzie". Wspólne rozliczenie będzie mniej opłacalne

Gowin: Wejście w życie nowelizacji ustaw podatkowych z "Polskiego ładu" powinno być opóźnione o rok

Moim zdaniem minimum tego, co należałoby poprawić w Polskim Ładzie, to przesunąć wejście w życie rozwiązań, które wprowadza nowelizacja ustaw podatkowych, co najmniej o rok - powiedział we wtorek w Polsat News lider Porozumienia Jarosław Gowin.