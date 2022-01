Firmy mogą zapłacić niższe składki ZUS. Kończy się czas na złożenie dokumentów

fot. Maciej Bledowski / / Shutterstock

Mały ZUS plus w 2022 r. – kończy się czas na zgłoszenie chęci skorzystania z ulgi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy do 31 stycznia mogą złożyć dokumenty umożliwiające płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

Kończy się czas na zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chęci korzystania z Małego ZUS plus przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Część przedsiębiorców może w ten sposób obniżyć wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Termin na złożenie odpowiednich dokumentów mija 31 stycznia 2022 r.

Mały ZUS plus – dla kogo?

Z Małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły kwoty 120 tys. zł. W sytuacji, gdy działalność gospodarcza działała krócej niż pełne 12 miesięcy, limit wyliczany jest proporcjonalnie do liczby dni prowadzenie firmy. Ustawodawca przewidział minimalny okres prowadzenie przedsiębiorstwa w poprzednim roku kalendarzowym - wynosi on 60 dni.

Wcześniejsze korzystania z ulgi na start nie wyklucza możliwości skorzystania z Małego ZUS plus pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zrezygnował z korzystania z tego uprawnienia. Również w przypadku wcześniejszego korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy przedsiębiorca może skorzystać z Małego ZUS plus.

Kto nie skorzysta z niższych składek

Z ulgi Mały ZUS plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej oraz osoby spełniające kryteria do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS plus – jak działa?

Preferencja w Małym ZUS plus polega na płaceniu niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Przedsiębiorca zapłaci ją w pełnym wysokości. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku korzystały z tzw. Małego ZUS plus i nadal spełniają warunki nie muszą ponownie składać dokumentów o stosowanie ulgi. Mały ZUS plus zostanie automatycznie przedłużony na kolejny rok. Natomiast w terminie do 20 lutego muszą dostarczyć dodatkowe rozliczenia.

Mały ZUS plus – na ile?

Ustawodawca w przepisach zaznaczył maksymalnych okres stosowania Małego ZUS plus. Przedsiębiorca może opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne przez okres 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Niższe składki to niższe świadczenia

Mały ZUS plus umożliwia płacenie składek społecznych w niższej wysokości. Warto pamiętać, że korzystanie z ulgi wiąże się z wypłatą niższych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie chorobowe tj. zasiłek chorobowy i macierzyński oraz ubezpieczenia wypadkowego. Dodatkowo okres płacenia obniżonych składek będzie miał też znaczenie przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty.

DF