"Maluch Plus" dostanie unijnego kopa. Resztę blokuje kłótnia wokół KPO

Unia Europejska postanowiła wspomóc rządowy program "Maluch Plus". Dzięki kwocie 3,7 mld zł może powstać 100 tys. dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. To pozwoli rodzinnym finansom odrobinę odetchnąć, choć i tak jest kroplą w morzu potrzeb, ale przez blokadę KPO część pieniędzy pozostaje zamrożona.

Rekrutacja do żłobków i przedszkoli spędza sen z oczu rodzicom. Niekiedy powrót matki do pracy po urlopie macierzyńskim trzeba pogodzić z kosztami prywatnej opieki, kiedy niestety publiczna ze względu na małą liczbę miejsc odpada. Rząd PiS zaproponował więc program "Maluch Plus", który osobom fizycznym, fundacjom i stowarzyszeniom miał ułatwić stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na koniec 2021 roku działało ponad 7,2 tys. żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, w których utworzono 212,9 tys. miejsc.

Dzięki funduszom unijnym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeleje 3,7 mld zł na konto programu, może powstać ponad 102 tys. nowych miejsc, co będzie stanowić nową jakość. Dzięki unijnym pieniądzom rodzice, którzy teraz są na listach rezerwowych i czekają na miejsca dla swoich pociech, mają większe szanse na miejsce w publicznym żłobku czy klubiku.

Kwota mogłaby być wyższa do 5,5 mld zł, gdyby udało się Polsce wypełnić kamienie milowe i odblokować pieniądze z KPO. Co prawda startują już niektóre konkursy z Krajowego Planu Obudowy, ale są one prefinansowane przez Polskę. Na razie jednak nie ma jasnego komunikatu ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej czy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, czy analogicznie będzie z programem "Maluch Plus".

Żłobek w każdej gminie

W ramach programu gminy mogą liczyć na pieniądze w pierwszej kolejności. Będą one miały zagwarantowane pieniądze na utworzenie nowych miejsc opieki albo w nowych placówkach, albo już w istniejących przez 36 miesięcy. Wystarczy, że samorząd złoży wniosek jako potwierdzenie chęci skorzystania ze środków. Może także podwyższyć kwotę wyznaczoną jej przez algorytm, wskazując na większe zapotrzebowanie na dodatkowe żłobki czy inne punkty opieki.

Jeśli gminy nie wykorzystają wszystkich środków, przechodzą one do podziału między pozostałych uczestników programu, a więc osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje.

Uprzywilejowaną pozycję gmin widać także w okresie, w jakim muszą wywiązać się z inwestycji. Program daje im 3 lata, gdy pozostali mają zaledwie dwa.

Ile pieniędzy otrzymają podmioty na jedno miejsce dla dziecka?

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego gwarantują dofinansowanie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w kwocie 12410 zł. Z kolei w ramach KPO i FERS to około 837 zł miesięcznie.

Pierwszy nabór już się zakończył (trwał do 19 lutego). Lista podmiotów, które otrzymają fundusze, będzie znana pod koniec kwietnia.

