Malta i Hiszpania europejskimi krajami o najniższej liczbie urodzeń. Eurostat podał dane

Wiceminister Socha o sytuacji demograficznej: wymieramy, ale to nie jest zaskoczenie

Mamy ogromną przewagę zgonów nad liczbą urodzeń. Wymieramy. To nie jest zaskoczenie, bo wszyscy demografowie wiedza od co najmniej 20 lat, że był to proces niewątpliwie nieuchronny - mówi "Super Expressowi" wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.