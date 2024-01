Mało wartościowych emisji na GPW. Drugi najsłabszy rok w ostatnich 10 latach

Rok 2023 r. na GPW był drugim najsłabszym w ostatnich 10 latach pod względem wartości zebranego kapitału we wtórych emisjach publicznych. Z kolei na rynku pierwszych ofert debiut Murapolu podreperował statystyki, ale to na razie jedna jaskółka we wciąż spowitym zimą rynku IPO.

Zima na rynku ofert publicznych trwa już dwa lata. Po 2021 r., który był na GPW najlepszy od lat, a spółki zebrały blisko 9,2 mld zł w czasie IPO, w 2022 r. było to niespełna 40 mln zł w emisji Creotech Instruments.

Mimo hossy na GPW w 2023 r. sytuacja uległa poprawie tylko dzięki grudniowej ofercie Murapolu na 363,5 mln zł, bo wcześniej przed debiutami na GPW, które były przejściem z NewConnect tylko DB Energy i Urstete przeprowadzały oferty, w których zebrały odpowiednio 10,8 mln zł i 29,6 mln zł.

Jak się okazuje w 2023 r. spadła wartość ofert wtórnych. Co ciekawe była to druga najniższa wartość SPO w ostatnich 10 latach. Mniej spółki zebrały tylko … w 2021 r., czyli kiedy do szczytu dochodziła covidowa hossa, a rynek IPO na GPW zaliczał najlepszy okres od 2018 r.

W ubiegłym roku we wtórnych emisjach zebrano w sumie 2,682 mld zł. Według danych GPW wartość tych ofert była więc drugą najniższą w ostatnich 10 latach. Najwięcej natomiast zebrano w 2017 r. i 2015 r. Statystyki uwzględniają jednak przeprowadzone w tamtym czasie emisje dużych europejskich banków notowanych na GPW w multilistingu.

W 2015 r. hiszpański Banco Santander pozyskał na rynku kapitałowym po przeliczeniu ponad 32,4 mld zł, a w 2017 r. kolejne 30 mld zł, a do tego w tym czasie włoski Unicredit zebrał na rynkach prawie 56 mld zł. W 2023 r. największą emisję wtórną o wartości 750 mln zł przeprowadziła Polenergia na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych.

Druga pod względem wartości była emisja CCC, ale statystyka GPW nie uwzględnia emisji akcji skierowanej do głównego udziałowca. Gdyby doliczyć serię L skierowaną do Ultro, byłoby to w sumie ponad 505 mln zł przeznaczonych przede wszystkim na obniżenie zadłużenia.

Podobny kapitał na poziomie 240-250 mln zł zebrały z rynku trzy spółki. Był to Atal, który w sierpniu pozyskał 252 mln zł na zakup nowych gruntów. Z kolei w przypadku Ryvu to emisja o wartości 250 mln zł tak naprawdę przeprowadzona w grudniu 2022 r., ale zarejestrowana przez sąd w styczniu 2023 r. i wtedy też nowe akcje trafiły do obrotu. Trzeci PCF zebrał 241 mln w dwóch emisjach. Pierwszą w większości objął koreański Krafton, który wziął udział także w drugiej uzupełniającej emisji.

W sumie pierwsza dziesiątka zebrała 2,3 z 2,7 mld zł. Wśród spółek emitujących nowe akcje w ubiegłym roku, których pełna lista znajduje się tutaj, były jeszcze m.in. GreenX Metals Limited, Medicalgorithmics, Answear.com, Bioceltix, XTPL, Genomtec, Photon Energy, Synthaverse (dawny Biomed) czy Pure Bilogics. Ten ostatni w styczniu 2023 r. pozyskał 9 mln zł na realizację celów strategicznych w ubiegłym roku.

Pieniędzy jednak nie starczyło i pod koniec roku spółka chciała przeprowadzić emisję ratunkową, aby pozyskać kapitał na bieżącą działalność. Skończyła się ona fiaskiem, ale być może zostanie powtórzona, bo 22 grudnia spółka poinformowała o zgodzie amerykańskiej agencji ds. leków na przeprowadzenie badań fazy „0” opracowywanej cząsteczki. Od tego czasu akcje Pure podrożały na GPW o ponad 70 proc.

Na łączną liczbę 53 spółek, które przeprowadziły emisje wtórne złożyły się także te dotyczące programów motywacyjnych, jak w przypadku XTB, CD Projektu czy Celon Pharmy.

