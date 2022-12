Mało chętnych do handlu na GPW. Słabość złotego i indeksów

Pierwsza sesja ostatniego giełdowe tygodnia roku przyniosła spadki najważniejszych indeksów. Niskie obroty świadczą o braku zainteresowania inwestorów do klasycznego przemodelowaniem portfeli i podkręceniem wyników na koniec roku - uważa ekspert.

Wtorkowa sesja rozpoczęła się od wzrostów na europejskich rynkach, tak jak skończyła się na azjatyckich, które dyskontowały kolejne informacje o zmianie w polityce „zero COVID” w Chinach, związanych ze zniesieniem od 8 stycznia 2023 r. kwarantanny dla przybywających podróżnych. O ile rynki bazowe na Starym Kontynencie starały się utrzymać na plusach do końca wtorkowego rozdania, o tyle na parkiecie w Warszawie obserwowane było stopniowe osuwanie się indeksów.

Spadki na indeksach były notowane także w pierwszych godzinach handlu na Wall Street, a zyskiwał dolar i właśnie słabość polskiej waluty do „zielonego” obserwowana po południu (wzrost kursu USD/PLN o ponad 1,1 proc.) mogła mieć wpływ na mocniejsze cofnięcie na GPW i relatywną słabość względem najważniejszych europejskich giełd. Dla giełdowych niedźwiedzi nie było to też bardzo trudne do osiągnięcia na płytkim rynku, na którym obroty były najniższe w roku.

Warto pamiętać, że handel toczył się bez maklerów z Wielkiej Brytanii, gdzie rynki były zamknięte. Więcej o pracy giełd w świąteczno-noworocznym okresie w Giełdowym rozkładzie jazdy.

W takim układzie WIG20 spadł o 0,81 proc. przy spadku WIG o 0,82 proc. Niżej były także mWIG40 i sWIG80, które osunęły się odpowiednio o 0,75 proc. i 1,36 proc. Obroty na szerokim rynku osiągnęły 432 mln zł, z czego ledwie 297 mln dotyczyło WIG20.

W ujęciu sektorowym tylko górnictwo (0,39 proc.), paliwa (0,06 proc.), chemia (0,58 proc.), media (0,3 proc.) i nieruchomości (0,08 proc.) zaliczyły wzrosty. Najmocniej spadły motoryzacja (-1,87 proc.), leki (-1,85 proc.) i energetyka (-1,8 proc.).

"Teoretycznie ostatni tydzień roku na GPW mógłby być klasycznym „window dressing” (przemodelowanie portfeli, by przed końcem roku poprawić wyniki - przypis red.), jednak widać po dzisiejszej sesji, że aktywność inwestorów na obecnych poziomach jest śladowa, a inwestorzy tego faktu nie wykorzystują” – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Podsumowując, uważam, że rynek zdyskontował pozytywne informacje i dopiero, jeśli pojawią się jakieś negatywne czynniki z otoczenia rynku, będziemy mogli ocenić, jaki jest ich wpływ na kursy " – podsumował ekspert Noble Securities.

W WIG20 do spadków powrócił kurs Grupy Kęty (-3,54 proc.). Najmocniej zniżkował kurs mBanku (-4,33 proc.). Również pozostałe największe banki notowane były pod kreską.

Po przeciwnych stronach były notowania największych spółek górniczych: JSW (-2,86 proc.) i KGHM-u (1,05 proc.). Ta druga spółka korzystała na rosnących cenach miedzi.

Uwagę skupiał także kurs PGE (-2,87 proc.) po medialnych doniesieniach o dopięciu kupna przez spółkę od amerykańskiego funduszu CVC Capital Partners PKP Energetyka.

Nieliczną grupę kursów ze wzrostami w portfelu WIG20 uzupełniły PKN Orlen (0,03 proc.), Pepco (1,21 proc.), Kruka (0,46 proc.) oraz CCC (2,64 proc.), dla którego była to szósta wzrostowa sesja z rządu.

W drugiej linii wyróżnił się kurs węglowego Bumechu (-6,06 proc.), Ten Square Games (-4,92 proc.) oraz Datawalk (-4,04 proc.), który znów znajduje się w okolicach rocznych minimów.

Ciekawiej było na szerokim rynku, gdzie kurs Spyrosoft (9,15 proc.) osiągnął nowe historyczne maksima, tak samo, jak kurs Wittchena ( 3,64 proc.). Z kolei Kurs XTPL (17,48 proc.) kontynuuje swój marsz w górę po kolejnej informacji o zamówieniu z Azji. Od początku roku zyskał już 130 proc.