Małe zmiany na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów, ale Dow zanotował trzynasty wzrostowy dzień z rzędu, co jest najdłuższą taką serią od 1987 roku. W centrum uwagi była zgodna z przewidywaniami podwyżka stóp proc. Fed.

/ Shutterstock

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,23 proc. i wyniósł 35.520,12 pkt. Indeks ma najdłuższą wzrostową serię od 1987 roku. Trwa ona już od trzynastu sesji z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,02 proc. i wyniósł 4.566,75 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,12 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.127,28 pkt.

Sprzedaż nowych domów w USA w czerwcu wyniosła 697 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 725 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 715 tys., po korekcie z 763 tys.

W ujęciu mdm sprzedaż spadła o 2,5 proc., wobec wzrostu o 6,6 proc. mdm miesiąc wcześniej, po rewizji z 12,2 proc. Analitycy oczekiwali -1,2 proc.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 1,8 proc. w tygodniu zakończonym 21 lipca - podało Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Poprzednio indeks wzrósł o 1,1 proc.

Wyniki koncernu Microsoft za czwarty kwartał roku fiskalnego 2022/23 okazały się lepsze od oczekiwań analityków, ale akcje spółki straciły na wartości prawie 4 proc.

Zysk Microsoftu na akcję wyniósł 2,69 USD, a rynek szacował go na 2,55 USD. Przychody sięgnęły w czwartym kwartale zakończonym 30 czerwca 56,19 mld USD, a konsensus zakładał je na poziomie 55,47 mld USD. Oznacza to wzrost rok do roku o 8 proc.

Akcje Alphabet, właściciela Google, wzrosły ponad 5 proc. w reakcji na wyniki za drugi kwartał.

Zysk Alphabet na akcję wyniósł 1,44 USD. Nie jest on porównywalny ze skorygowanym zyskiem prognozowanym przez analityków na poziomie 1,34 USD na akcję. Alphabet zanotował wzrost przychodów o 7 proc. rok do roku, do 74,6 mld USD.

Akcje Coca-Cola wzrosły o 1 proc. po tym, jak firma napojowa podniosła swoje całoroczne prognozy i osiągnęła lepsze od oczekiwań zyski i przychody.

Akcje Boeinga wzrosły prawie 9 proc. po tym, jak wyniki spółki za drugi kwartał przewyższyły oczekiwania analityków.

Snap Inc. spadł o 14 proc. po tym, jak właściciel aplikacji do przesyłania zdjęć podał słabszą od oczekiwań prognozę na trzeci kwartał, ponieważ walczy o reklamy z gigantami technologicznymi.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 78,86 USD za baryłkę, po spadku o 1 proc., a wrześniowe futures na Brent spadają o 0,9 proc. do 82,88 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 600 tys. baryłek, czyli o 0,1 proc. do 456,82 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 786 tys. baryłek, czyli o 0,4 proc. do 217,60 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 245 tys. baryłek, czyli o 0,2 proc. do 117,95 mln baryłek. (PAP)

