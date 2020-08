Małe zmiany na Wall Street

fot. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo / FORUM

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi zmianami, Dow Jones i S&P 500 zdołały zanotować szóstą wzrostową sesję z rzędu. Inwestorzy analizują lepszy od oczekiwań odczyt danych z rynku pracy i negocjacje nad pakietem stymulacyjnym w USA.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,16 proc. i wyniósł 27.431,01 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,06 proc. i wyniósł 3.251,28 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,87 proc., do 11010,98 pkt.

Notowania Ubera spadały 6 proc. Liczba rezerwacji netto wyniosła 10,22 mld USD wobec oczekiwanych 10,42 mld USD.

Akcje Booking Holding rosły 2 proc. Spółka podała w raporcie za II kw., że strata na akcję wyniosła 10,81 USD wobec oczekiwanych -11,36 USD.

Akcje T-Mobile US zwyżkowały 8 proc., gdyż zysk na akcję w II kw. wyniósł 9 centów, o 2 centy wyżej od konsensus.

TripAdvisor zszedł w dół o 4,5 proc. po tym, jak w raporcie za II kw. podano, że strata na akcję wyniosła 76 centów wobec oczekiwanych 63 centów.

W centrum uwagi inwestorów w piątek były najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy. Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 1,763 mln wobec oczekiwanej zwyżki o 1,48 mln.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 10,2 proc., oczekiwano 10,6 proc. wobec 11,1 proc. miesiąc wcześniej.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w lipcu o 4,8 proc. rdr i wzrosły o 0,2 proc. mdm vs. konsensus +4,2 proc. i -0,5 proc.

Analitycy wskazują, że pewne postępy na rynku pracy są, ale nadal konieczne jest uzgodnienie dalszej stymulacji fiskalnej, by wspomóc gospodarkę.

"Może zaobserwować, że wzrost liczby miejsc pracy stał się bardziej umiarkowany po dużym wzroście w okresie po zniesieniu restrykcji gospodarczych. Przed nami jeszcze długa droga w kwestii pełnego odrodzenia się rynku pracy, ale pewne postępy już widać" - powiedziała Michelle Meyer, dyrektorka ds. gospodarki USA w Bank of America.

"Jak na ironię, lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy sprawiają, że rosną szanse, że na froncie fiskalny nie dojdzie do znaczących uzgodnień w najbliższym czasie" - powiedział Matt Maley, główny strateg ds. rynku w Miller Tabak.

Czwartkowe negocjacje ws. kolejnego pakietu fiskalnego zakończyły się bez postępów. Spotkanie sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina i szefa sztabu Białego Domu Marka Meadowsa z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i przywódcą Demokratów w Senacie Chuckiem Schumerem zakończyło się bez potwierdzenia, czy obie strony spotkają się ponownie w piątek.

Meadows powiedział, że chociaż rozmowy przyniosły postępy w kilku obszarach możliwych do kompromisu, nadal istnieją spory co do podstawowych kwestii dotyczących, w tym pomocy dla rządów federalnych i samorządów, których chcą Demokraci.

Pelosi wskazała, że Republikanie nie są w stanie stawić czoła powadze ekonomicznej katastrofy, w obliczu której stanęły USA. Z kolei Schumer powiedział, że spotkanie było „rozczarowujące”, ponieważ Biały Dom nie dąży do kompromisu.

Donald Trump powiedział, że oczekuje, iż nowy pakiet stymulacyjny znajdzie się na jego biurku do podpisu w piątek lub w sobotę.

"Lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy USA wcale nie znoszą konieczności szybkiego przyjęcia kolejnej odsłony pakietu stymulacyjnego" - powiedziała Yelena Shulyatyeva, analityczka Bloomberg Economics.

Prezydent Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie, które przewiduje, że transakcje i umowy z właścicielką popularnej aplikacji internetowej TikTok - chińską firmą ByteDance - stają się nielegalne. Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 45 dni.

Podobny zakaz ma objąć też chiński komunikator internetowy i portal społecznościowy WeChat, który został stworzony przez firmę Tencent.

Zapowiadając delegalizację TikToka Trump odniósł się pośrednio do informacji medialnych, że Departament Handlu USA zamierza zażądać od działającej też w USA chińskiej spółki internetowej ByteDance wyzbycia się udziałów w popularnej aplikacji, która pozwala na publikację krótkich materiałów filmowych.

Analitycy zwracają uwagę, że decyzje amerykańskiej administracji zapadają w "delikatnym" dla USA i Chin momencie - gdy obie strony przygotowują się do rozmów handlowych, co ma nastąpić prawdopodobnie pod koniec sierpnia.

"Rozporządzenia wobec TikToka i WeChat to najgorsza możliwa wiadomość dla rynków, szczególnie przed rozpoczynającymi się ponownie rozmowami handlowymi" - powiedział Stephen Innes, strateg ds. rynków globalnych w AxiCorp.

Po czwartkowej zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że jego kraj nałoży cła na import aluminium z Kanady, Ottawa zapowiada kroki odwetowe. Wicepremier Kanady Chrystia Freeland oświadczyła, że Kanada "odpowie równoważnymi działaniami".

Donald Trump zapowiedział nałożenie taryf na część kanadyjskich wyrobów aluminiowych podczas wizyty w fabryce pralek Whirlpool w Ohio. Powołał się przy tym na względy "bezpieczeństwa państwa". Cła mają wejść w życie 16 sierpnia.

„Aby być potężnym narodem, Ameryka musi być krajem przemysłowym i nie może być prowadzona przez bandę idiotów - to oznacza ochronę naszej krajowej bazy przemysłowej. Musimy bronić naszych wspaniałych firm i naszych wspaniałych pracowników” - powiedział Trump.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 19 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 713 tys. osób.

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 57 014 nowych zakażeń, a z powodu Covid-19 zmarło w Stanach Zjednoczonych 2060 osób - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najwyższy dzienny bilans ofiar śmiertelnych w USA od trzech miesięcy. Ostatni raz ponad 2 tys. zgonów w ciągu doby zarejestrowano w USA 7 maja.

Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarło już blisko 160 tys. osób. Po stwierdzeniu obecności koronawirusa u 57 014 nowych osób bilans wszystkich zakażeń wzrósł w Stanach Zjednoczonych do 4,9 mln.

Stany Zjednoczone są według statystyk Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, najbardziej dotkniętym epidemią krajem na świecie zarówno pod względem liczby zgonów, jak i liczby wykrytych przypadków SARS-CoV-2.

W 39 stanach, oraz w stołecznym Waszyngtonie i na Portoryko, regionalne władze nakazały zakładanie maseczek ochronnych poza domem. Zabronione są także imprezy masowe. (PAP Biznes)

kkr/ pr/wr/