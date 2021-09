Małe miasteczka się wyludniają. Nowa strategia demograficzna pomoże?

fot. Radek Jaworski / / FORUM

Konsultacje społeczne Strategii Demograficznej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ministerstwo rodziny spotkało się już ze wszystkimi samorządami – informuje w środę "Nasz Dziennik".

Gazeta podnosi, że problem wyludniania się miast występuje w całej Polsce. W wielkich miastach nie jest on co prawda tak bardzo widoczny, ale w powiatach już tak. Skutki demograficznej zapaści dotykają bardzo boleśnie małe miejscowości. Stopniowo, ale systematycznie się one wyludniają.

"Dostrzegają to samorządowcy. Mówią o malejących wpływach podatkowych i stale rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników, bo w firmach nie ma komu pracować. Mniejsze środki w budżecie oznaczają mniej funduszy na utrzymanie i rozwój miasta. Stąd duże zainteresowanie rządową Strategią Demograficzną 2040" – wskazuje "Nasz Dziennik".

Gazeta zaznacza, że konsultacje projektu strategii potrwają do 30 września.

ktl/ joz/